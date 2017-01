Madagascar: Pelouse synthétique - Le stade de Barikadimy bientôt opérationnel

Il ne reste plus grand-chose pour couvrir le stade de Barikadimy de Toamasina d'une pelouse synthétique.

Mais au-delà de ce grand pas pour le football tamatavien, c'est plutôt l'assurance de l'Etat représenté, samedi, par les ministres Narson Rafidimanana et Jean Anicet Andriamosarisoa qui faisait plaisir à entendre.

Et avec les promesses faites par Narson Rafidimanana de finir les travaux relatifs aux gradins, tribunes et autres vestiaires, c'est l'homologation de ce stade de Barikadimy, à Toamasina, par les instances internationales qui se profile à l'horizon.

4e stade international. Autant le dire, cette pelouse acquise par le biais du Programme FIFA Challenge respecte les normes. Il ne reste donc plus que le décor pour en faire notre quatrième stade international après Mahamasina où les travaux de réfection de la pelouse se poursuit malgré ce tacle de la CAF d'Issa Hayatou à l'endroit de nos Barea U17, mais aussi Mahajanga et celui de la CNaPS à Vontovorona qui a déjà reçu l'onction des émissaires africains.

Et à l'allure où va cette coopération entre l'Etat malgache et la Fédération Malgache de Football, il n'y a pas de raison pour que ce stade ne retrouve une allure dont Madagascar sera fier.

Six mois. Des indiscrétions font mention de six mois pour tout mettre en ordre et quand l'Etat s'engage de la sorte en déplaçant son ministre en charge des Projets présidentiels, Narson Rafidimanana, c'est qu'il a les moyens de tenir son pari.

Ce dernier dans son discours a tenu à apporter des garanties que l'Etat prendra en charge les travaux d'aménagement des gradins et de la tribune centrale comprenant entre autres la tribune média et les vestiaires.

Comme Toamasina a un aéroport international, cela va constituer un plus pour son homologation future. Et c'est tant mieux pour les Tamataviens qui rêvent de voir les Barea évoluer dans leur jardin. Un plus certainement apprécié par tout le monde.