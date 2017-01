Madagascar: FIVMPAMA - Sixième antenne dans le Menabe

« Il faut impliquer tous les acteurs locaux dans le développement de leur région », dixit Erick Rajaonary, le Président national du FIVMPAMA.

L'objectif de cette décentralisation des actions du groupement est d'impliquer effectivement le secteur privé dans la vie économique et sociale du pays

Le Groupement du Patronat Malagasy ou FIVMPAMA continue son déploiement dans les régions. La preuve, une sixième antenne a été mise en place à Morondava, dans la région du Menabe. « Ces antennes ont pour mission de décentraliser les actions du groupement au niveau régional. Concrètement, elles vont permettre aux entrepreneurs locaux de bénéficier de nombreux avantages. Il s'agit entre autres de la facilitation de l'accès aux financements, du renforcement de capacités, de partage d'expériences et d'appartenance à un réseau national d'entreprises », a déclaré Erick Rajaonary, le président national du FIVMPAMA lors de l'inauguration de cette antenne jeudi dernier dans le Menabe.

Leitmotiv. En outre, « l'objectif de cette décentralisation des actions du groupement est d'impliquer effectivement le secteur privé dans la vie économique et sociale du pays. C'est d'ailleurs notre leitmotiv. Et cela se traduit notamment par la volonté de donner une priorité aux acteurs locaux et au développement local », a-t-il poursuivi. Les autorités locales, de leur côté, n'ont pas manqué de saluer cette initiative qui arrive à point nommé dans un contexte où le milieu économique a plus que jamais besoin de solidarité, selon leurs dires. En effet, la présence du FIVMPAMA permettra de mieux fédérer les initiatives locales en vue de saisir toutes les opportunités possibles.

Problèmes. Par contre, les opérateurs présents lors de cet événement ont saisi l'occasion pour évoquer les principaux problèmes auxquels ils font face. On peut citer entre autres, l'accès au crédit, le poids économique de l'informel dans la région, le manque d'informations en matière de droit et la méconnaissance des textes réglementaires. Le siège du groupement, par le biais du Conseil d'Administration, a réitéré sa volonté d'accompagner le bureau local et ses membres dans le règlement des questions relevant de la vie des entreprises et de l'environnement des affaires. Par ailleurs, le FIVMPAMA a sollicité un partenariat avec l'Evêché de Morondava pour identifier les besoins économiques dans les zones enclavées.

Potentialité. Notons que Christian Billière est élu PCA du FIVMPAMA Morondava. Et les deux vice-présidents sont Daniel Raharison et Jonasy. Parlant de potentialité, les secteurs porteurs comme l'agroalimentaire, la pêche, les mines, le tourisme et l'énergie peuvent être développés dans la région du Menabe. Sa production rizicole a atteint 203 250 tonnes en premier semestre 2016 contre 189 070 tonnes l'année précédente. Et plus de 358 000 kg de crabes y ont été capturés. Par ailleurs, la région dispose de plusieurs gisements de carrières en or, en quartz rose et en cristal.