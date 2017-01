Angola: Lunda Sul - Le gouvernorat analyse des plans d'activités des administrations

Saurimo — Les membres du gouvernorat de Lunda Sul se réunissent lundi, à Saurimo, pour entre autres questions, analyser et approuver les plans d'activités des quatre administrations municipales: Cacolo, Dala, Muconda et Saurimo.

Lors de la réunion, sous la direction de la gouverneure locale, Cândida Narciso, les membres analysent et apprécient les calendriers des réunions du gouvernorat et des administrations municipales, des éphémérides nationales et internationales et les anniversaires des villages et des villes.

A l'occasion, les membres seront informés de la réunion régionale pour contenir le mouvement désordonné des enfants et adolescents dans le couloir de l'Est de l'Angola, le communiqué final du Vie Conseil consultatif du Ministère des Télécommunications et Technologies de l'information, le Rapport africain sur le développement humain (2016), le bilan de la sécurité publique de l'année 2016, entre autres.

Dans son bref discours, Cândida Narciso a appelé à la rigueur, responsabilité et au sérieux des représentants du gouvernorat dans la mise en œuvre des projets sociaux et économiques pour l'année 2017 visant le bien-être et l'amélioration des conditions sociales de la population.

La gouverneure a également exhorté les administrateurs municipaux à opter pour la gestion rationnelle, ainsi qu'à créer des politiques visant à attirer les investisseurs et stimuler l'agriculture dans leurs circonscriptions.