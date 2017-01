Burkina Faso: Quarts de finale CAN 2017 - Les Etalons nous ont dit

Qualification de haut vol pour les Etalons dans cette CAN 2017 et aussi première victoire pour le coach Paulo Duarte. Le onze national l'a bien mérité. Pour les acteurs de cette victoire, le plus important était la qualification pour les quarts de finale. C'est ce que le coach et ses joueurs nous ont dit.

Paulo Duarte (coach Etalons)

D'entrée, je dois dire que l'adversaire a fait une grande prestation dans cette CAN. Je félicite mes joueurs pour les 3 points et la qualification. Au cours de ce match, j'ai trouvé que l'arbitre a fait un super match.

Quand c'est comme ça, c'est le foot qui gagne, la CAF y gagne. Finalement, c'est bon pour tout le monde. Pour notre part, ce n'était pas chose aisée de se qualifier, surtout devant le Cameroun et le pays organisateur, le Gabon.

Ce n'était pas certes le groupe de la mort, mais une poule trop équilibrée. Tout le monde était capable de battre tout le monde et vers la fin, tout le monde voulait gagner. C'est ça le foot, ce sont les petits détails qui font la différence.

Mon problème, ce n'est pas l'adversaire que je croise, mais plutôt les blessures qui hantent mon équipe.

On a perdu 2 bons joueurs, mais aujourd'hui l'équipe a montré sa valeur. Pour les blessés, c'est vrai qu'ils nous ont manqué, mais on a des joueurs qui sont capables de les remplacer. Vous avez vu le jeune latéral Coulibaly et le portier Koffi, ils nous apportent beaucoup de leur fraîcheur.

C'était aujourd'hui ou jamais. On a gagné et quand c'est comme ça, tout le monde est content. Vous dites que c'est ma première victoire dans une CAN. Il fallait bien un début un jour. Par contre, vous oubliez que j'ai qualifié l'équipe à 3 CAN (2010, 2012 et 2017), aucun entraîneur ne l'a fait au Burkina.

Steve Yago (défenseur Etalons)

On vient au moins d'effacer le mauvais souvenir de la dernière CAN. Mais on préfère garder la tête froide.

Vous avez vu la belle symbiose qu'il y a eu entre les jeunes et les anciens ? J'avais vraiment envie de jouer ce match. Il m'a juste suffi d'une mi-temps pour bien rentrer dans le match.

Et je suis content de participer à cette victoire. Il n'y a pas de répit ; il faut rester concentré pour envisager les quarts de finale et surtout garder le même état d'esprit. Peu importe l'adversaire, on jouera notre jeu.

Bertrand Traoré (attaquant Etalons)

On est déjà plongé dans les quarts de finale qui nous réservent de belles oppositions. Nous n'avons pas de préférence par rapport à l'adversaire. Ce but que j'ai marqué m'a libéré. Il fallait montrer quelque chose.

Même si je reviens de blessure, ce n'est pas une excuse. Il faut être décisif et apporter ce qu'on sait faire. J'ai un peu attendu, mais au finish j'apporte quelque chose à l'équipe.

J'ai confiance en mes qualités, je sais ce que je peux faire et je commence à monter en puissance. Je vais faire tout mon possible, mouiller le maillot pour faire plaisir à tous les Burkinabè.