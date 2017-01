Burkina Faso: Campagne Fasotoilettes 2017 - 100 000 toilettes au profit des familles démunies

Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a tenu une rencontre avec les… Plus »

A l'issue de la cérémonie de lancement, un chèque d'appui de 500 000 F CFA a été remis par la 1ère Dame du Faso à un groupe d'humoristes pour la production d'un sketch sur l'assainissement. IRC, un centre d'expertise et d'influence politique est également une ONG néerlandaise qui s'est installée au Burkina Faso en 2012 pour développer et promouvoir les solutions pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement universel et pérenne.

De façon spécifique, a-t-il expliqué, 9,3 millions de Burkinabè défèquent au quotidien dans la nature, 1400 tonnes d'excréments humains sont rejetés dans la nature sans précaution, 70% de lits d'hôpitaux sont occupés par des malades victimes de manque d'assainissement et 4,8 millions de femmes risquent leur sécurité, leur dignité et leur santé car elles sont contraintes à s'isoler dans la nature pour satisfaire un besoin naturel.

Selon l'épouse du Président du Faso, il est très important que tous les Burkinabè progressent ensemble en termes de progrès économique, d'hygiène, de salubrité, d'assainissement, etc., dans leur milieu de vie. «Je me suis investie dans la campagne Fasotoilettes 2017, qui vise à offrir des toilettes à nos parents du village, à nos voisins qui en sont démunis», a-t-elle souligné.

C'est fort de cette conviction que le Centre international de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso (en anglais IRC), en collaboration avec le ministère en charge de l'assainissement, l'ONG Wateraid et la Fondation Kimi, a pris l'initiative d'une campagne dénommée Fasotoilettes.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.