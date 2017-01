Ile Maurice: Passation des pouvoirs entre SAJ et Pravind Jugnauth - Kailash Trilochun porte plainte à l'ICAC

«SAJ a commis une offense sous l'article 7 de la Prevention of Corruption Act.» Cela, après la passation des pouvoirs entre son fils Pravind Jugnauth et lui, lundi 23 janvier. C'est la raison pour laquelle Kailash Trilochun compte porter plainte à l'Independent Commission Against Corruption, ce mardi 24 janvier à 10 heures.

Dans une lettre émise en ce sens, il donne en moult détails les raisons de sa démarche. Expliquant les termes «public official» et «gratification», «Public official using his office for gratification» et «Bribery by public official», tele qu'ils sont définis dans le texte de loi.

Il avance également que le nouveau Premier ministre enfreint l'article 4(1) de laPrevention of Corruption Act en acceptant de remplacer sir Anerood Jugnauth.

Selon Kailash Trilochun, il y a eu un «complot» entre les deux personnes. D'ajouter que «si sir Anerood Jugnauth avait soumis sa démission de l'Assemblée nationale sans avouer ses plans de confier le poste Premier ministériel à Pravind Jugnauth, il n'y aurait pas eu d'arguments pour dire que c'est une offense».