Burkina Faso: Organisations philanthropiques - Une loi régit désormais les fondations au pays

L'Assemblée nationale a clos, le lundi 23 janvier 2017 à Ouagadougou, sa première session extraordinaire de l'année, par l'adoption de deux projets de loi, dont celui portant régime juridique applicable aux fondations au Burkina Faso.

Un référentiel législatif propre aux fondations, structures se distinguant des associations par leur mode de fonctionnement et de financement, existe désormais au «pays des Hommes intègres ».

En effet, l'Assemblée nationale (AN) a voté, à l'unanimité des 113 votants, le lundi 23 janvier 2017 à Ouagadougou, le projet de loi portant régime juridique applicable aux fondations au Burkina Faso.

Ce texte, de 51 articles, censé combler un vide juridique, comporte plusieurs dispositions dont les règles de contrôle et les sanctions applicables aux fondations et la dévolution de leur patrimoine.

Il contribuera surtout à assainir « davantage » le milieu des organisations de la société civile, selon les explications de Jean Célestin Zouré, rapporteur de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH).

C'est la raison pour laquelle, le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, défenseur en chef de la loi devant les députés, n'a pas caché sa satisfaction de voir la loi adoptée.

« Cette loi vient à propos. Nous avons 31 fondations au Burkina, malheureusement reconnues sous les textes des associations.

Ces structures drainent des montants importants, et ce sont des canaux par lesquels certains individus peuvent faire du blanchiment d'argent. Cela méritait donc qu'on ait un texte spécifique régissant les fondations », a-t-il déclaré.

L'enjeu est aussi juridique que sécuritaire, à entendre ce membre de l'exécutif, vu les menaces terroristes du moment.

« Cette loi va permettre d'avancer dans la lutte contre le terrorisme », a ajouté Simon Compaoré, qui entend porter les nouvelles dispositions à la connaissance des responsables des fondations existantes.

La séance plénière de clôture de la première session extraordinaire de l'AN a également consacré le vote du projet de loi portant habilitation du gouvernement à ratifier par voie d'ordonnance les accords et conventions de financement conclus entre le Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers.

Recherche d'efficacité

Telle qu'exposée par la Commission des finances et du budget (COMFIB), commise à son examen, cette loi favorisera l'accélération de l'entrée en vigueur des accords de financement, et partant la mobilisation des ressources nécessaires à l'exécution des projets et programmes à travers la loi de finances.

Dans les détails, elle va permettre, entre autres, la mobilisation à bonne date des moyens de couverture du besoin de financement du budget de l'Etat et le respect des délais requis pour la mobilisation des ressources. Si le projet de loi a eu le quitus de l'AN, il a tout de même soulevé quelques inquiétudes.

Certains députés de l'opposition, à l'image d'Adama Sosso, ont déploré le « recours abusif » du gouvernement aux lois d'habilitation, qui sont en passe de devenir une règle et non une exception. Le risque encouru, à leur avis, est la remise en cause du pouvoir législatif de l'Assemblée nationale.

La ministre déléguée chargée du budget, Edith Clemence Yaka, venue plaider la cause de la loi, a tenu à lever les inquiétudes. « Le gouvernement ne tient pas à déposséder l'Assemblée nationale de ses prérogatives.

C'est l'efficacité, qui est recherchée à travers cette loi, en vue de l'atteinte des objectifs du Plan national de développement économique et social (PNDES) », a-t-elle assuré, non sans remercier l'Hémicycle pour sa « compréhension habituelle ».

La première session extraordinaire de l'AN, à en croire son premier vice-président, Me Bénéwendé Stanislas Sankara, qui a conduit les travaux de clôture, a permis le vote de 8 projets de loi.

Ceux relatifs à la création d'une fonction publique territoriale et à l'institution de pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre le terrorisme et les crimes économiques peuvent être cités en exemple.

« C'est dire que la session n'a pas été de tout repos », a-t-il affirmé. Les députés vont pouvoir souffler quelques semaines, en attendant la première session ordinaire de l'année 2017.