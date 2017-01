Cote d'Ivoire: Worodougou - Morondo et de Kamalo bénéficient de trois projets à impact rapide

Les localités de Kamalo et Morondo dans la région du Worodougou bénéficient de trois projets du ministère de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité avec l'appui financier de l'ONUCI

Elles viennent en effet de bénéficier de trois projets à impact rapide qui ont pour objectif de renforcer la cohésion sociale et consolider la paix dans ses différentes contrées.

Adama Koné, le porte-parole des bénéficiaires n'a pas manqué de traduire ses remerciements aux donateurs lors de la cérémonie officielle d'inauguration de ces projets qui a eu lieu le vendredi 20 janvier 2016, au foyer du jeune de Morondo.

Une cérémonie qui a enregistré une forte mobilisation puis la participation de nombreuses autorités dont Aichatou Mindaoudou, la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire.

D'un coût global de quatre-vingt-dix-huit millions deux cent trente-trois mille quatre cent soixante-dix-huit francs cfa (98 233 478 FCFA ), ces trois projets concernent pour ce qui est de Kamalo, la réhabilitation de l'école primaire publique, la construction d'un bloc de 12 latrines, l' équipement de la cantine et du bureau du directeur.

A Morondo, il a été question de la réhabilitation et de l'équipement en tables bancs de cinq salles de classe, la construction de latrine et l'équipement du foyer des jeunes.

Appréciant la forte mobilisation des femmes et des hommes à cette cérémonie, la Chef de l'ONUCI a félicité les populations pour leur engagement en faveur de la paix.

"Votre mobilisation de ce jour traduit votre adhésion et votre satisfaction du rôle joué par l'ONUCI dans le retour de la paix, dans le renforcement de la cohésion sociale, ainsi que dans la promotion de la réconciliation et du bien-être des populations", a-t-elle indiqué.

Empêchée par des contraintes de dernières minutes, le message du Professeur Mariatou Koné, Ministre de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité sur la genèse et l'intérêt de ces projets a été livré par Adophe Zegbe-Kouame, Préfet Intérimaire de la région du Worodougou.

« Cette cérémonie qui nous réunit ce jour est le fruit d'une collaboration franche, renforcée et dynamique entre l'ONUCI et le ministère que j'ai l'honneur de diriger et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2284 adoptée en avril 2016, laquelle résolution invite au transfert des mandats principaux de l'ONUCI au Gouvernement.

En soutien à ce transfert et à la demande de notre ministère, l'ONUCI a financé la mise en œuvre effective de plusieurs projets à impact rapide dans plusieurs localités dont Morondo et Kamalo.

Ces projets tout en apportant des réponses concrètes aux préoccupations des populations et des autorités ivoiriennes, ont favorisé le retour de la confiance entre les communautés en conflit » a soutenu madame la Ministre.

Le professeur Mariatou Koné a, par ailleurs, invité les populations de Kamalo et Morondo à traiter avec la plus grande délicatesse, les questions qui touchent à la femme et à l'enfant.

"Aucun sacrifice n'est de trop pour aider notre pays à enterrer à jamais son récent passé de deuil et de souffrance", a insisté la première responsable en charge de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité en Côte d'Ivoire.