Cameroun: Auto-école - 100 000 Fcfa en plus pourla formation

Conséquence, la minorité qui était bien formée se laissait entrainer par la majorité des gens mal formés et cela entrainait des accidents. Donc, plus les gens seront mieux formés, moins il y aura d'accidents», explique Jean Fotsi Sigha, président régional pour le Littoral du Sneac.

Depuis le 02 janvier 2017, la formation en conduite automobile a subi une hausse drastique dans les auto-écoles du Cameroun. Ainsi, «nous avons voulu répondre au souci du ministère des Transports qui s'inquiétait de la qualité de la formation qui était dispensée dans les auto-écoles. C'est pourquoi, après discussion avec les responsables des auto-écoles sur l'étendue du territoire national et avec le Mintransports, la formation pratique dans les auto-écoles passe de 10h à 20h et la formation théorique qui était de 20h va désormais durer 40h», explique François Ngah Messobo, président national du Syndicat des exploitants des auto-écoles du Cameroun (Sneaec).

