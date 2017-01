Cameroun: Enseignements secondaires - L'indécence vestimentaire fait ses classes

Les dépouilles du commandant de la Région militaire interarmées N°4 et des autres soldats… Plus »

Les robes et jupes des filles sont à la fois très courtes et aussi près du corps. Les garçons, ne sont pas en reste avec leurs pantalons slim. Dans une tentative de freiner le phénomène, certains chefs d'établissements sont obligés de sortir les griffes. Tout l'arsenal de punitions que propose le règlement intérieur.

Matinée du 18 janvier 2017. La sonnerie annonçant le début des cours vient de retentir au lycée de Biyem-Assi à Yaoundé. Il est déjà 7h40, mais Pauline M. et sa camarade Edwige de terminale A4 espagnole n'ont toujours pas rejoint leur salle de classe. Cellesci ont été recalées au portail par le gardien à cause de leurs jupes jugées trop courtes.

