Burkina Faso: Vœux - Des engagements pour l'épanouissement des femmes

Les femmes du Burkina Faso ont présenté, leurs vœux de nouvel an à la Première dame, Sika Kaboré, le dimanche 22 janvier 2017, au palais de Kosyam.

«Que cette année soit pour vous, votre famille et tous ceux qui vous sont chers, une année de paix, de santé, de succès, de joie et de bonheur ». Ce sont les vœux que les femmes du Burkina Faso ont formulés à l'endroit de l'épouse du chef de l'Etat, Sika Kaboré, dans la soirée du dimanche 22 janvier 2017 au palais de Kosyam.

A l'occasion, elles ont renouvelé leur détermination à travailler aux côtés de Mme Kaboré à relever les défis de 2017.

L'épouse du président de l'Assemblée nationale, Chantal Diallo, a, au nom des femmes, salué l'engagement de Sika Kaboré aux côtés de son époux, pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, des filles et des couches vulnérables.

La cérémonie de présentation de vœux a été le lieu pour les femmes de faire le point des actions menées par le gouvernement au cours de l'année 2016 pour leur épanouissement.

Au nombre de ces actions, Mme Diallo a cité la prise de mesures visant à réduire les inégalités et à positionner la femme comme acteur dynamique de développement. En sus, elle a mentionné l'adoption de la mesure de gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans.

Tout en reconnaissant les nombreux efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration de la condition de la femme burkinabè, Chantal Diallo a noté que de nombreux défis restent à relever afin d'assurer un épanouissement complet de la gent féminine.

Comme défi majeur, elle a souligné la lutte contre certaines pratiques néfastes qui perdurent au «pays des Hommes intègres » et nuisent à la santé de la femme et de la jeune fille. Elle a cité, les mutilations génitales, les mariages forcés et précoces, le lévirat, etc.

En outre, elle a rappelé la nécessité, au cours de cette année, de travailler à vulgariser les plateformes multifonctionnelles au niveau des villages. Et ce, en vue d'atteindre l'objectif un village, une plateforme multifonctionnelle d'ici à 2020.

Par ailleurs, la représentante des femmes a souhaité la prise en charge intégrale des maladies spécifiques à la femme telles que les fistules obstétricales, le cancer du col de l'utérus et du sein, etc.

La construction de centres d'éducation et de maisons de la Femme pour les provinces qui n'en disposent pas et l'allègement des conditions d'accès et de remboursement des crédits sont autant de projets que les femmes ont souhaité voir se réaliser en 2017.

Elles ont, en outre, invité la Première dame à intercéder auprès de son époux pour qu'une oreille attentive soit prêtée à leurs préoccupations. Quant à Sika Kaboré, elle a réitéré son engagement à se battre pour améliorer sensiblement la situation socioéconomique, politique et juridique des femmes.

Deux projets majeurs en 2017

De l'avis de Mme Kaboré, la participation effective et efficiente de la femme burkinabè est indispensable au processus de développement.

Dans ce sens, elle a fait savoir que le ministère en charge de la femme a lancé, le 6 janvier dernier, à Bobo-Dioulasso, deux projets d'un montant de 5,3 milliards de F CFA au profit des femmes. Il s'agit du projet « entreprendre au féminin » et « lutte contre le mariage des enfants ».

A cela, elle a ajouté la mise en place d'un programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes d'un montant de 1,3 milliard de F CFA.

A ses dires, l'ensemble de ces projets a pour but de renforcer les capacités des femmes en matière de formation et d'appui en fonds de roulement dans leurs domaines d'activités.

Par ailleurs, Sika Kaboré a informé que plusieurs actions seront menées en 2017 dans le cadre de la protection et la promotion des droits de la femme.

Elle a annoncé des futures rencontres de concertation avec les organisations de femmes de toutes les régions en vue de prendre en compte leurs préoccupations essentielles dans la formulation et la mise en œuvre des projets et programmes.

Une étude sur l'évaluation des textes juridiques et mécanismes relatifs aux droits de la femme est également prévue, a-t-elle dit. Pour l'atteinte de ces objectifs, Sika Kaboré a invité les femmes à rester organisées et solidaires.

« Vous avez un rôle important à jouer, celui de veille, de sensibilisation, d'information et de formation », a-t-elle dit à ses « sœurs ».

Et d'ajouter : « Vous devez rester solidaires et vous soutenir les unes les autres afin de montrer à ceux qui en doutent encore que les femmes constituent les premières actrices du développement ».

Pour finir, elle les a exhortées à s'organiser en associations et groupements en fonction de leurs catégories économiques et socioprofessionnelles en vue de faciliter leur accompagnement lors des interventions.