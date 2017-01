Cote d'Ivoire: Grève à la fonction publique - La Cosyfop appelle les fonctionnaires à reprendre

communiqué de presse

Réunis en Assemblée générale ce samedi 21 janvier 2017, à l'Amphi CERAO de Aghien, à Cocody II-Plateaux, dans le cadre d'une unité d'action syndicale initiée par la COSYFOP, et après avoir discuté des points de l'ordre du jour suivant:

1.Présentation de la COSYFOP;

2.Rappel des résolutions prises à l'AG du 18 Janvier 2017

3.Point des rencontres avec les autorités;

4.Perspectives

5.Divers.

Nous, fonctionnaires et agents de l'Etat des secteurs de la Santé, de l'Education - formation, de l'Economie et des finances, du Transport et de la fonction publique, militants et militantes des organisations syndicales membres de la COSYFOP, avons adopté les résolutions ci-après:

1. RELATIVEMENT AUX ACTIVITES MENEES PAR LE BUREAU EXECUTIF:

L'Assemblée générale: Approuve la conduite diligente et efficace desdites activités par le Bureau Exécutif de la COSYFOP : Félicite le Bureau Exécutif de la COSYFOP pour les acquis observés; Encourage le Bureau Exécutif à continuer la discussion avec les autorités' Encourage la Coordonnatrice générale et ses adjoints à redoubler d'effort pour le traitement des points non satisfaits, notamment le stock des arriérés de salaire, la bonification indiciaire de 150 points, la révision du statut général de la Fonction publique;

II. RELATIVEMENT AUX ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT SUR LES DOSSIERS PREOCCUPANTS DE L'ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES:

Vu les acquis observés à la suite des négociations engagées par la COSYFOP, l'Assemblée générale mandate le Bureau Exécutif à négocier âprement les points de revendications non encore traités, à savoir : - Le règlement intégral du stock des arriérés de salaire cumulés de 2009 à 2013, dont la moitié doit être payé en une seule fois et l'autre moitié échelonnée sur une période de six mois; - L'ouverture d'un cadre formel de discussion sur la révision du statut général de la Fonction publique; - Le paiement effectif des effets financiers des 150 points d'indices accordés à certains fonctionnaires, depuis 2012. L'Assemblée Générale de la COSYFOP interpelle le gouvernement sur sa responsabilité de garantir la sécurité des fonctionnaires et agents de l'Etat, afin que ces derniers assurent dans la quiétude, leur service.

Fait à Abidjan, le 21 janvier 2017

l'Assemblée Générale