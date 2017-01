Congo-Kinshasa: ESU - Steve Mbikayi confère avec une délégation de la CNPRI !

Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, annonce que trois médias d'opposition… Plus »

Avec Mbikayi, les discussions ont tourné autour de l'implication du Ministère dans la mise en place de l'enseignement et de la formation dans les domaines de la radiodiffusion. Très contente de la réaction du Ministre, cette délégation n'a pas manqué l'occasion de saluer l'esprit d'ouverture de Steve Mbikayi qui n'a pas hésité, un seul instant, à le recevoir pour discuter. Ils ont, par ailleurs, fait savoir qu'un séminaire sera ouvert ce 25 janvier au Cepas sur les questions liées à l'énergie atomique et la lutte contre les rayonnements ionisants.

Cette délégation, conduite par Emmanuel Atibu Kazinguvu, est venue solliciter du Patron de l'ESU, la mise en place d'une stratégie Nationale de l'enseignement et la formation dans le domaine de la radioprotection. Dans sa logique d'écoute et de dialogue permanent, Steve Mbikayi a promis, après étude approfondi, de voir dans quelle mesure étudier la faisabilité de la mise en œuvre de cette formation.

