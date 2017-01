Congo-Kinshasa: Urgent !

Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, annonce que trois médias d'opposition… Plus »

Sur la décrispation, il y a l'éclairage du Ministre de la Justice qui est attendu, notamment sur la commission des hauts magistrats. Quand le fera-t-il et quel en sera le résultat ? C'est la question. Du chronogramme, les parties prenantes vont finaliser le travail. Alors, la lancinante question, c'est à quand le commencement ou le début de l'application de l'Accord du 31 décembre 2016 ? A la lecture attentive du texte de la CENCO, quelques leçons à tirer. Puisque le compromis traine, la population, elle, s'impatiente dans sa paupérisation, avec le risque de voir la tension remonter de plus belle, cela appelle un effort, une volonté politique des délégués à se faire de concessions majeures. Chez les Evêques, pas question de conduire indéfiniment les bons offices sans résultats. A la communauté internationale d'œuvrer davantage dans l'accompagnement des acteurs politiques congolais.

La bataille, c'est entre la Majorité présidentielle et le Front pour le Respect de la Constitution. La MP veut faire un marquage à la culote, pour limiter les marges de manœuvre du Président de cette institution. De l'autre côté, faute pour le FRC d'obtenir la présidence, il tient à avoir au moins ce poste, considérant que la MP a raflé le poste à la tête du pays. Comme quoi, c'est le « tu me tiens, je te tiens aussi ». Il y a aussi la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée plénière. Au niveau du Gouvernement, la divergence réside autour du mode de désignation du Premier ministre. La querelle ici est liée aux concepts « désignation » et « présentation ». La MP soutient que le Rassemblement doit présenter un panel de cinq noms, quitte au Président de la République de désigner un, selon son pouvoir discrétionnaire. Non, rétorque le Rassemblement, pour qui l'Accord du 31 décembre signé par la MP dit qu'il désigne un Premier ministre. Si les spécialistes de la sémantique pouvaient bien éclairer la lanterne, pour éviter que les délégués ne courent à la recherche du sexe des anges. Il en est de même de la répartition des ministères, où la notion de « ministère de souveraineté » à préserver, circule sur la bouche de quelques cadres de la MP.

