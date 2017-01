Cote d'Ivoire: Renforcement de la cohésion sociale - Le gouvernement lance un appel aux 30.000 exilés ivoiriens

Le retour des exilés en terre ivoirienne fait partie des grandes actions de réconciliation entreprises par le Gouvernement ivoirien. A ce jour, ce sont quelques 30.000 exilés qui sont encore hors de la Côte d'Ivoire.

Ces chiffres ont été donnés par la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, le Pr Mariatou Koné, samedi dernier lors de la tribune du petit-déjeuner débat initié par l'Amicale des Anciens de l'Association des Elèves et Etudiants de Côte d'Ivoire (3A) à Tiama au Plateau.

Et ce, autour du thème «Cohé- sion sociale et réconciliation nationale». Le ministre de la Solidarité a expliqué que ces exilés au début de la crise se chiffraient à plus de 300.000 personnes. Ils étaient sortis du pays à la recherche d'un refuge dans les pays voisins.

«Nous sommes autour de 30.000 personnes qui sont encore hors des frontières ivoiriennes. Nous les invitons à rejoindre la Côte d'ivoire, leur beau pays » a lancé Pr Mariatou Koné aux exilés. «C'est une œuvre de longue haleine.

C'est pourquoi je demande le soutien de tous. Aidez-nous à parler à ces frères et sœurs qui sont à l'extérieur afin qu'ils puissent regagner la Côte d'Ivoire.

Et que tous ensemble, puissions poursuivre la construction du pays », a indiqué la première responsable en charge de la Solidarité. Précisant que le développement d'un pays doit être "participatif et inclusif".

Saluant l'organisation de cette rencontre, la ministre a fait remarquer que l'un des piliers de la cohésion sociale est la sensibilisation aux valeurs de paix, de tolérance, de respect des institutions. Pour sa part, le président des 3A, Sayndou Bakayoko, a relevé que ce petit déjeuner débat vise à marquer le soutien de sa structure à toute initiative de paix et de cohésion sociale.

Il est bon de noter que l'Amicale des Anciens de l'Aeemcia vu le jour le 18 février 1995. Et depuis cette date, ce sont plus de 50 millions de Fcfa qui ont été mobilisés par cette organisation à travers des activités et gala de bienfaisance au profit de cibles diverses.

Notamment la Radio Al Bayane, le Service Néonatal du Chu de Treichville, l'institut de léproserie Raoul Follereau d'Adzopé, l'hô- pital psychiatrique de Bingerville et des femmes atteintes du cancer du col de l'uté- rus.