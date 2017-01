Burkina Faso: Préparatifs du 11-Décembre 2017 - Les acteurs invités à s'engager

Les forces vives de la région du Sud-Ouest ont organisé une rencontre-bilan sur les préparatifs des festivités du 11-Décembre 2017, le vendredi 13 janvier à Gaoua. La rencontre a été présidée par le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Tagsseba Nitièma.

La première rencontre-bilan des préparatifs des festivités du 11-Décembre 2017 s'est tenue, le vendredi 13 janvier 2017 à Gaoua.

Elle a regroupé les filles et les fils de la région du Sud-Ouest, avec à leurs côtés, des équipes venues de la direction générale de l'habitat et de l'urbanisme, et du secrétariat permanent chargé de l'organisation.

Pour l'occasion, les acteurs concernés ont été mis au même niveau d'information sur les actions menées, et les difficultés rencontrées. De plus, des recommandations ont été faites pour faciliter le reste du travail. Depuis le choix de la région du Sud-Ouest pour abriter l'événement, plusieurs actions ont été menées.

Ainsi, il y a eu la mise en place des différentes commissions du comité régional pour l'organisation.

Des études ont permis de faire des levées topographiques à hauteur de 70%, à travers les travaux de voirie sur les sites de Tonkar, et de la Base canadienne. Ces sites sont des endroits choisis pour la construction de la cité des forces vives et des logements sociaux.

En plus, il a été question des études environnementales effectuées à 80%, et de bien d'autres points. Si des avancées significatives sont enregistrées, il existe néanmoins des difficultés.

Elles sont liées, entre autres, au fonctionnement normal de l'administration publique, mais seront bientôt levées avec le vote prochain du budget qui sera alloué à l'organisation de cette fête, a déclaré le gouverneur, Tagsséba Nitiéma.

D'autres inquiétudes ont été soulevées par les techniciens du ministère en charge des infrastructures. Celles-ci ont trait à la rue proposée aux hautes autorités pour le défilé, et aux habitations se trouvant sur les rues. Parmi les actions à mener dans les jours à venir, il y a la levée topographique des 15 kilomètres restants de voierie sur les 50 kilomètres prévus.

Les conditions d'acquisition des logements sociaux ont été données par la directrice générale, Valéry Sanou. Le secrétaire permanent du 11-Décembre, Kalil Bara, pour sa part, a donné un certain nombre d'informations.

Il a déclaré que c'est pour des raisons pratiques que la fête de l'indépendance du Burkina Faso, célébrée chaque 5-Août de l'année, a été ramenée au 11-Décembre qui est la date de la proclamation de la République de l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso.

Il a poursuivi en indiquant que la célébration de cette fête, loin d'être un projet de développement, est un programme d'urgence de développement de la région, à travers son chef-lieu. Pour lever toute équivoque, M. Bara a laissé entendre que les équipements et autres investissements seront réalisés à Gaoua, chef-lieu de la région du Sud-Ouest.

En rappel, cette commémoration va permettre à la commune de Gaoua, de bénéficier de la construction d'un certain nombre d'infrastructures au nombre desquelles figurent la cité des forces vives constituée essentiellement de logements, une place de la Nation d'envergure régionale, une salle polyvalente de 500 places.

Le rapporteur général, Issiaka Kaboré, a fait une communication dans laquelle il est revenu sur les innovations que les forces vives de la région du Sud-Ouest ont apportées. Ces innovations sont essentiellement le volet foire et exposition.

Il a aussi fait un plaidoyer pour l'ouverture d'une brigade de sapeurs-pompiers. Une quête faite sur initiative de M. Koumbatière Nicolas Dah, chef de la délégation des députés de la localité a permis de récolter plus de 100 000 francs CFA. Cette somme sera remise au comité régional d'organisation.

A l'issue de la rencontre, plusieurs acteurs ont manifesté leur satisfaction. Le Secrétaire Permanent Kalil Bara, et le gouverneur Tagsseba Nitièma, ont invité tous les acteurs à plus d'engagement et d'union pour la réussite de l'organisation de la fête du 11-Décembre 2017 à Gaoua.