Cote d'Ivoire: Pétrole et energie - Thierry Tanoh présente ses priorités

En bon financier, l'une des priorités en 2017 de Thierry Tanoh, ministre du Pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, est de consolider l'équilibre financier des secteurs de l'énergie et du pétrole.

Il l'a fait savoir, vendredi dernier, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux, au pôle distribution de la CIE à Marcory.

Outre cela, le ministre a insisté sur l'efficacité, la qualité et la culture d'excellence au sein de son ministère, et ce, dans la continuité des actions entreprises pour offrir aux populations des produits et des services de qualité à des prix compétitifs. «Nous allons continuer à améliorer l'efficacité et la qualité des services et produits que nous contribuons à fournir à notre population.

Nous allons pour ce faire renforcer les actions que nous menons afin d'améliorer l'équilibre financier des secteurs sous notre responsabilité », a-t-il indiqué.

Aussi au nombre de ces actions, on peut noter la viabilité financière du secteur, la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement en énergie ; l'accès à l'énergie pour tous ; et une plus grande intégration des préoccupations environnementales de la maitrise de l'énergie et de l'augmentation de la part des Energies nouvelles et renouvelables dans le mix énergétique.

Mais avant, le directeur général de Petroci, Ibrahima Diaby, a présenté un bilan des secteurs de l'énergie et du pétrole, qui, à l'en croire, a été marqué par des « actions dynamiques. » Ainsi, au titre du secteur pétrolier, la production moyenne de pétrole brut en 2016 a atteint 42 000 barils par jour, soit un accroissement de 42,80% par rapport à 2015.

Au niveau du gaz naturel, la production moyenne se chiffre à environ 215 millions de pieds cube par jour. Ensuite, Ibrahima Diaby a signalé que la Société ivoirienne de Raffinage (SIR) a produit à fin novembre 2016 2 901 019 Tonnes Métriques (TM) dont 1 748 675 TM pour les ventes en Côte d'Ivoire et 1 097 220 TM pour les ventes à l'exportation.

Quant à la production de bitume, la Société Multinationale de Bitume (SMB) a consolidé son leadership avec un résultat financier amélioré de 50% par rapport à 2015.

En termes de perspectives pour ce segment, le directeur général de Petroci a signalé que la nouvelle société CI-GNL, créée en 2016 pour couvrir et sécuriser les besoins en gaz naturel, lancera les travaux de construction des infrastructures en avril 2017 pour la réception du premier cargo de GNL.

En outre, il a évoqué le prolongement du pipeline existant, reliant Abidjan à Bouaké d'une longueur de 385 Km, jusqu'à Ferkessédougou ainsi que la réalisation du Projet de stockage massif qui permettra de corriger les insuffisances d'infrastructures logistiques et intensifiera les activités de trading et de « blending » dans les zones des Ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. S'agissant de la production d'électricité, Ibrahima Diaby a indiqué qu'elle s'est établie à 10 076 GWh contre 8 618 GWh en 2015, soit une hausse de 16,9%.

La capacité totale installée à fin décembre 2016 est de 1 924 MW dont 604 MW pour les aménagements hydroélectriques et le reste pour les centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles gazeux ou liquides.

Pour le transport, 500 km de ligne HTB, 6 nouveaux postes sources et une vingtaine de transformateurs HT ont été mise en services en 2016. Pour la distribution d'électricité, il a été construit un peu plus de 1700 km de ligne HTA et BTA et environ 800 postes HTA/BTA et HTA/HTA.

Par ailleurs, le directeur général de Petroci a indiqué que le taux de couverture en 2016 a atteint 53% contre 48% en 2015 ; le taux d'accès à l'électricité est passé de 78% en 2015 à 81% en 2016 et le nombre d'abonnés est à plus de 1 500 000.

« Ces investissements ont permis d'améliorer la qualité de l'électricité servie aux ivoiriens et les performances du réseau électrique en faisant passer d'une part le Temps moyen de coupure de 45h en 2015 à 27 h à fin 2016, et d'autre part, le rendement global du réseau de 78% en 2015 à 80% en 2016 », s'est félicité Ibrahima Diaby.