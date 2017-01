Mali: Six jours après l'attaque meurtrière, Gao reste sous le choc

Au Mali, six jours après la spectaculaire attaque de Gao, qui a fait 77 morts et 120 blessés, le calme est revenu dans la ville. L'enquête, qui doit permettre de comprendre comment le groupe al-Mourabitoune a pu mener une attaque d'une telle ampleur, est toujours en cours. Et dans la ville, les mesures de sécurité ont encore été renforcées. Le choc est passé, mais la mobilisation se poursuit.

De plus en plus, nous sommes en train de sortir de la torpeur qui nous a frappés. Au lieu de nous laisser abattre, nous avons entreprendre des mesures qui tendent à mieux sécuriser la population, la ville de Gao et ses alentours. Nous avons mis en place un comité, qui regroupe l'ensemble des forces en présence -Barkhane [force française], Minusma [force ONU], Fama [Forces armées et de sécurité du Mali]-, qui vont renforcer les dispositifs par des mesures complémentaires, qui vont consister à fouiller systématiquement tous les véhicules, à les dénombrer, à les identifier.