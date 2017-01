Congo-Kinshasa: Les populations lassées des retards dans l'application de l'accord

Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, annonce que trois médias d'opposition… Plus »

A Kinshasa, comme dans le reste du pays, on attribue la crise économique, la hausse des prix, la dévaluation du franc congolais face au dollar, au blocage politique. Assis sur une chaise à côté de la boutique, un employé d'hôtel attend la fin des embouteillages pour rentrer chez lui : « L'accord a été clôturé le 31 décembre. Aujourd'hui, on est le 23 janvier. Il n'y a rien qui se fait. Alors c'est une perte de temps déjà, un manque à gagner, pas pour eux, mais pour nous la population ».

Plus de trois semaines après la signature de l'accord en RDC, il y a enfin une avancée. Les parties se sont mises d'accord sur la composition du Conseil national de suivi, et ce, alors que son président Etienne Tshisekedi, l'opposant historique, voyage ce mardi à Bruxelles sur recommandation de son médecin. Mais les blocages perdurent entre majorité et opposition sur le partage effectif du pouvoir pour ce qui est du gouvernement d'union nationale. Des divergences qui lassent la population.

