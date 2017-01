Angola: Réunion de la Commission pour la politique sociale du Conseil des ministres

A l'éducation, le comité a examiné un projet de décret présidentiel portant approbation du statut du sous-système de l'éducation préscolaire, pour définir les principes directeurs, les objectifs, les domaines d'études, la structure, l'organisation et le fonctionnement, qui doivent être appliqués à toutes crèches publiques comme et privées, fréquentées par les enfants âgés de trois mois à cinq ans.

Le document stipule que l'année académique sera répartie en deux semestres, chacune avec seize semaines de cours de cinq jours, allant du lundi au vendredi, et vise la planification et l'organisation de ses activités les plus importantes: les préparatoires, les programmes académiques, les cursus, l'extra-cursus, l'extension universitaire, ainsi que les pauses et les jours fériés.

