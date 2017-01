Togo/Congo-Kinshasa: CAN Gabon 2017 - Un duel de titan Ibenge-Claude Le Roy!

La dernière fois que les deux nations, la RDC et le Togo se sont rencontrées à la Can, remonte à 2006, en Egypte. Elles se rencontrées à la première journée de la phase de poules, pour le compte du Groupe B.

La RDC s'était imposée (2-0), buts de Trésor Mputu et Trésor Lualua, sous le coaching de Claude Le Roy. 11 ans après, la RDC retrouve le Togo avec Claude Le Roy aux commandes. A la derrière Can en Guinée-équatoriale, la RDC a croisé sur son chemin Claude Le Roy, alors sélectionneur du Congo Brazzaville, en quart des finales. Le sorcier blanc avait eu son compte face à une sélection de Florent Ibenge, qu'il prétendait battre facilement. Une spectaculaire défaite que Claude Le Roy n'a jamais cessé de digérer. Pour ce deuxième face-à-face : Ibenge-Claude Le Roy, le technicien français laisse entendre qu'il tient à tout prix prendre sa revanche.

La RDC et le Togo jouent ce mardi 24 janvier un match très important, plein d'enjeux. Si les Léopards peuvent se contenter ne fut-ce que d'un nul pour se qualifier en quart de finales, les Eperviers n'en ont pas besoin. Pour eux, c'est la victoire ou rien. Avec 1 point à son actif, le Togo ne cherche que la victoire, peu importe le score, pour se qualifier avec 4 points, au détriment de la RDC. Car, en cas d'égalité de points, on regardera d'abord le premier critère ; la confrontation directe. Et ici, c'est le Togo qui prendra le dessus si les choses se réalisent de cette manière. Mais, l'on n'est pas encore là, et, peut-être l'on n'y arrivera pas, d'autant plus que les Léopards n'entendent pas perdre ce match. Florent Ibenge a déjà récupéré tous les joueurs qui étaient à l'infirmerie. Gabriel Zakuani, Fabrice N'sakala, Jacques Maghoma et Jordan Ikoko se sont entraînés avec le groupe, et sont prêts pour le match.

Il y a même Joyce Lomalisa expulsé au premier match contre le Maroc pour deux cartons jaunes, mais qui a purgé sa peine. Un effectif complet qui doit défier Claude Le Roy, qui, semble-t-il, joue sa dernière Coupe d'Afrique des Nations, et probablement, son dernier match. Sélectionneur des équipes nationales africaines depuis des années 80, Claude Le Roy vaudrait prendre sa retraite, et tient à sortir par la grande porte. Dans ce groupe B, l'enjeu est de taille. Toutes les quatre équipes gardent encore leurs chances de se hisser au prochain tour. Le Maroc et la Côte d'Ivoire dans l'autre match vont s'entretuer pour une seule place. Le Maroc a 3 points, tandis que la Côte d'Ivoire, championne en titre, n'en a que 2. Le gagnant, c'est lui qui ira en quart de finales.

Un trio arbitral sénégalais !

Pour le match RDC-Togo, la Caf a désigné un trio arbitral sénégalais. Il s'agit de : Malang Diédhiou comme arbitre central ; Djibril Camara, 1er Assistant ; El Hadj Malick Samba, 2è Assistant.

Le Gabon s'en va !

C'est depuis plusieurs éditions que le pays organisateur n'a plus jamais été éliminé au premier tour. Mais hélas ! Le Gabon s'est mal distingué dans sa Can qu'il a pourtant bien organisée. Dans son groupe A, le Burkina-Faso et le Cameroun se sont qualifiés pour les quarts. Le Gabon et le néophyte Guinée-Bissau sont éliminés.