Congo-Kinshasa: Processus électoral - Nangaa sensibilise les jeunes à s'enrôler massivement

C'est au Lycée Shaumba de la Gombe que s'est tenue samedi 21 janvier 2017 une rencontre entre le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa Yobeluo, et les Présidents des regroupements des jeunes de la Ville-Province de Kinshasa.

Seule la sensibilisation de la jeunesse kinoise à s'enrôler massivement était le point inscrit à l'ordre du jour. En termes de perspectives électorales, il leur a dit que "l'opération d'enrôlement est dans sa phase décisive dans les aires opérationnelles 1 et 2 comprenant douze Provinces". Dans les jours qui suivent, poursuit-il, "la CENI poursuivra le processus dans les Provinces restantes. Il a aussi présenté les difficultés majeures que son Institution rencontre. Celles-ci sont un défi à relever, a-t-il fait savoir.

La Commission Electorale Nationale Indépendante a mis sa machine sur les rails. Elle compte achever avec le processus électoral qui a débuté depuis le 31 juillet 2016. A ce jour, elle court derrière la montre surtout que la constitution du fichier électoral doit prendre fin au plus tard, le 31 juillet 2017, soit, une année après. Devant cette pression de temps, et surtout que la loi portant répartition des sièges en dépend, Corneille Nangaa a préféré prévenir la jeunesse de Kinshasa à se préparer à accueillir l'enrôlement qui débutera bientôt dans les 13 Provinces qui restent notamment, Kinshasa, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kasaï-Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami et autres. En termes d'informations, il leur a fait savoir que plus de six millions des congolais sont déjà enrôlés dans les différents centres électoraux.

Corneille Nangaa a fait aussi référence aux difficultés qui sont non seulement liées à la technique, mais aussi aux infrastructures routières et à la logistique. Il a achevé sa communication en livrant les perspectives en cours dans les préparatifs des échéances électorales en RDC, étant donné que les deux accords politiques, à savoir, celui de la Cité de l'Union africaine à Ngaliema et celui du Centre Interdiocésain à la Gombe, sont convergent et exigent la combinaison de trois scrutins: présidentiel, législatifs nationaux et provinciaux.