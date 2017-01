Congo-Kinshasa: Echange des vœux à la FEC - Convergence des vues entre Samy Badibanga et Albert Yuma

Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, annonce que trois médias d'opposition… Plus »

Quant au Premier Ministre, son cheval de bataille est la diversification de l'économie, avec un accent particulier sur l'agriculture et l'amélioration du climat des affaires, la mobilisation de ressources financières, ainsi que la distribution de la croissance. Samy Badibanga soutient que cette politique va relancer la croissance économique. Le Gouvernement envisage, par ailleurs, l'élaboration d'un projet de loi sur les crédits agricoles avec un fonds de départ d'environ 500 millions de dollars américains afin de financer des projets fiables déjà identifiés. Samy Badibanga a aussi promis la réforme du secteur minier avec le concours de la FEC et il a reconnu la complexité de la fiscalité qui constitue une barrière pour les entreprises.

Opérateurs économiques, membres du Gouvernement et d'autres institutions de la République, plusieurs personnalités avaient répondu présents lors de cette grande soirée choisie par la FEC pour lancer ses activités de l'année 2017. A cette occasion, Albert Yuma Mulimbi a exprimé ses craintes sécuritaires pour les prochaines joutes électorales. Il a également prévenu qu'une crise économique et sociale en 2017 serait aussi dévastatrice qu'une crise politique. Dans son allocution, le Président national de la FEC a, préalablement, posé le diagnostic des maux qui rongent l'économie congolaise avant de proposer, au nom de son organisation, la thérapeutique appropriée. Des priorités économiques ont été énumérées. « Le développement économique de la République démocratique du Congo doit résolument être fondé sur son développement local et cesser d'attendre des cours mondiaux des matières premières son salut ».

