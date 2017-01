Congo-Kinshasa: MSR - François Rubota dit non à la confusion !

L'Accord de la Saint Sylvestre signé, le 31 décembre 2016, qui a eu le mérite de calmer la tempête du carton rouge et d'apporter un soulagement aux congolais, a, par ailleurs, suscité une vague de mécontentements au sein de certains partis politiques à tel point qu'il y crée une nouvelle crise.

Quelques dispositions de cet Accord provoquent des réactions en sens divers. Parmi celles-ci, figure, par exemple, la demande de rapporter certains arrêtés enregistrant les partis politiques nés du dédoublement, à l'instar du Mouvement Social pour le Renouveau dont une partie œuvre au sein du Rassemblement alors qu'une autre est, quant à elle, restée fidèle à la Majorité Présidentielle. Si le leader de la première a demandé aux enfants prodigues de retourner à la maison, celui de la seconde, l'Honorable François Rubota, affirme, par contre, l'indivisibilité de ce parti, eu égard aux instruments juridiques qui le régit notamment, les arrêtés enregistrant respectivement, le MSR et le MNR. Ainsi, à son avis, le MSR pardonne à tout le monde, y compris à ceux qui étaient partis. Car, à l'en croire, l'heure a sonné pour qu'à la faveur de la réconciliation, qu'ils reviennent, désormais, à la maison.

Placé devant une équation mettant son existence en danger, le MSR Rubota, enregistré sous l'Arrêté ministériel no25/CAB/VPM/MININTERSEC/EB/001/2016 du 23 janvier 2016 portant enregistrement d'un parti politique au nom du MSR, se réclame et se reconnaît comme étant l'unique MSR ayant une personnalité juridique reconnue par l'Etat congolais. C'est ainsi qu'il lance un cri à son ancien Président de reconnaître la bravoure et les efforts fournis en son absence, par l'équipe qu'il a laissé et dirigée par l'Honorable François Rubota Masumbuko et de se féliciter de l'acquisition d'une assise juridique de base, vu que le parti a sombré longtemps à sa recherche.

Dans une déclaration qu'il a signée, le 20 décembre 2017, François Rubota et son bureau politique se réjouissaient des propos attribués son ancien Président, de la période d'avant le schisme ou les incompréhensions, appelant les enfants prodigues à retourner à la maison. C'est un appel fort, estimait-il, tout en demandant au Chef de l'Etat d'ouvrir ses bras pour accueillir tous ceux qui étaient partis, du côté de l'Opposition. Il a fait aussi savoir également que le MSR demeure un et est indivisible. Seul, à ses yeux, celui qui a longtemps fonctionné sous la couverture de l'Arrêté n°91-402 du 19 avril 1991 obtenu au nom du "Mouvement pour la Nouvelle République", MNR en sigle, parti créé par le Professeur et Maître Yoko Placide, est celui qui existe sous le plan juridique en RDC. Le contraire n'engagerait que celui qui s'en réclame.

C'est dans cette optique que le Secrétaire Général du MSR, parti né, faut-il le rappeler, des cendres du MNR, rappelle que l'Accord dit de la Saint Sylvestre visant sa suppression, a été signé sous réserve par la Majorité Présidentielle, la grande plateforme politique, chère au Président de la République et Chef de l'Etat, Joseph Kabila, en soutenant qu'aucune disposition de cet Accord, contraire à la Constitution et aux lois de la République, ne sera d'application. Donc, le MSR existe et existera. Cette position de fidélité au Raïs, Joseph Kabila, est susceptible d'éviter toute confusion dans l'opinion pour limiter le phénomène de vagabondage et, par conséquent, de moraliser la vie politique.