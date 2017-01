Congo-Kinshasa: Chronogramme du calendrier électoral - Les jeunes leaders de la société civile et de l'ECC interpellent la CENCO !

Les lampions de l'atelier de formation des jeunes leaders formateurs électoraux de l'Eglise du christ au Congo et de la Société civile se sont éteints hier, lundi 23 janvier 2017, au Lycée Mgr Chaumba sous les auspices de Mgr Pierre Marini Bodho.

Débuté depuis le vendredi 20 janvier 2017, cet atelier a connu la participation de 35 présidents provinciaux des dynamiques des jeunes de la société civile et de l'ECC venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Démocratie et élections, telles sont les matières qui ont été essentiellement au centre de cet atelier des jeunes congolais passionnées de la démocratie et de l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées en RDC. Ainsi, les enjeux et opportunités des futures échéances électorales pour les jeunes de la société civile et celles de l'ECC ont été sérieusement débattus pendant les deux jours de formation. Parmi les invités de marque conviés en marge de la clôture de cet atelier, l'on a enregistré la présence de la ministre de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, Magguy Kiala Bolenga Boley et de Corneille Nangaa, Président de la CENI.

A l'occasion, le Président de la Ceni a tenu à féliciter les jeunes congolais pour avoir organisé un tel atelier qui démontre la grandeur et le sens de responsabilité à mener des actions d'appui à la démocratie en RDC. Il a exhorté les jeunes formés à continuer à sensibiliser les autres jeunes à l'enrôlement massif qui permettra à avoir un fichier fiable pouvant aider la CENI à organiser les élections transparentes et apaisées. Car, dit-il, la jeunesse est le levier de la démocratie.

Heureux de se retrouver face à une jeunesse assez représentative de l'ensemble du territoire national, Magguy Kiala a, de son côté, remercié les participants à cet atelier pour avoir bousculé leurs agendas afin de venir échanger sur les matières extrêmement importantes et qui tombent à point nommé pour le pays. A cette occasion, elle a tenu à rappeler que le ministère de la jeunesse et nouvelle citoyenneté a la mission de transformer la jeunesse congolaise afin de lui donner une vision claire et précise. Pour ce faire, Magguy Kiala a encouragé les jeunesses de la société civile et de l'ECC à s'enrôler massivement pour avoir des représentants des jeunes lors des prochaines échéances électorales. Aussi, elle a interpellé les jeunes à ne pas céder à la manipulation des politiques. Pour elle, le peuple congolais doit aller aux élections en paix et en toute conscience.

A l'issue de cette formation, plusieurs recommandations ont été formulées notamment, à la CENI, CNDH, l'ECC, CENCO, Société civile, jeunesse congolaise et au Président de la République.

Par rapport au processus électoral crédible, transparent et apaisé, les jeunes recommandent à la CENI de renforcer le partenariat avec eux par un appui suffisant à leurs activités à travers le pays par les formations et diverses activités qui cadrent avec le processus électoral ; d'inscrire lors de l'élaboration de l'avant-projet de loi électorale à venir, un quota en faveur des jeunes dans chaque liste des candidats des partis politiques, et cela, par rapport au poids démographique. Il en va de même dans l'avant-projet que le Gouvernement déposera au Parlement.

A la CNDH

Les jeunes formés appellent la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) de veiller au respect des droits de l'homme durant toute la période pré-électorale, électorale et postélectorale pour ne pas se voir déclasser par des organisations étrangères ;d'organiser les séances de renforcement des capacités des jeunes de la société civile pour les mettre au bain des différentes informations sur les droits de l'homme afin qu'ils assurent un monitoring permanent.

Pour l'Eglise du Christ au Congo

Très reconnaissants envers l'ECC d'avoir organisé ledit atelier, les jeunes formés exhortent les responsables de l'église de poursuivre ces genres de formation et surtout d'accompagner le Réseau des Leaders des jeunes pour la démocratie (RENALEJED) dans l'atteinte des objectifs lui assignés à l'issue de cet atelier. Et puis, d'initier le programme d'enseignement en matière électorale dans toutes les écoles conventionnées protestantes.

Appel à la CENCO

Les jeunes leaders de la société civile et de l'ECC ont saisi l'occasion pour appeler la CENCO d'être responsable et honnête vis-à-vis du peuple congolais par rapport au chronogramme du calendrier électoral qui sera respecté par tous ; de veiller au respect strict de la Constitution pour l'organisation des élections tout en évitant la refonte du bureau actuel de la CENI au risque de retarder encore les élections qui vont amener le pays à la paix et au développement.

Il sied de souligner que toutes les recommandations ont été remises à Mgr Pierre Marini Bodho, Président national de l'ECC qui, de sa part, a remercié tous les participants à l'atelier et les a encouragés d'aller former les autres jeunes en provinces. Il leur a rassuré que l'ECC tiendra compte de toutes les recommandations.

Enfin, les jeunes formés ont remercié tous les partenaires de cet atelier, en l'occurrence la Commission Electorale Nationale Indépendante, Global Ministrie et l'ECC.