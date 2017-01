Congo-Kinshasa: Pour préserver la Constitution - L'UNANA lance l'opération «ne touche pas à mes articles 5 et 218 »

Après avoir saisi la Cour Constitutionnelle le vendredi 20 janvier pour solliciter l'interprétation de l'article 2, alinéa 1 de l'accord de la Saint-Sylvestre, l'Union Nationale des Nationalistes a lancé hier, lundi, au centre des handicapés, situé sur l'avenue des Huileries, l'opération dénommée « ne touche pas à mes articles 5 et 218 de la Constitution ».

C'est au fait une pétition dont le nombre de signatures à récolter atteindrait 100.000, du moins, selon les motivations qui animent ses cadres. Le lancement officiel de cette opération a eu lieu au cours d'une matinée politique qui a connu la participation de M. Raphaél Kibassa Maliba.

Pendant que les prélats catholiques ont publié un communiqué fixant l'opinion sur l'évolution et les points de blocage qui perdurent dans la finalisation des travaux consacrés aux arrangements particuliers, le parti politique UNANA, ayant à sa tête Prince Willy Mishiki, son autorité morale et le vice-ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques, reste dans la ligne droite de la préservation de la constitution. La pétition lancée va, dans un bref délai, récolter moult signatures de la part des congolais, majoritairement sa base, a avancé Roland Mukuba, le président a.i de cette formation politique. Ce n'est qu'après cette opération que l'Unana ira déposer cette pétition à l'Assemblée Nationale.

«Le pays a aujourd'hui deux accords politiques. Celui du 18 octobre et l'autre de la Saint-Sylvestre. Dans aucune disposition, l'accord de l'Union Africaine viole la Constitution. Cependant, celui qui a été signé au centre interdiocésain viole gravement la Constitution. Et nous en sommes très choqués. On ne peut pas comprendre que 32 personnes seulement aient aussi le courage de prendre tout un pays en otage, refusant à son peuple de recourir au référendum constitutionnel. La pétition sera soumise au souverain primaire», a crié, tout haut, M. Roland Makuba, avant de faire un pas en arrière sur les tristes événements du 19 au 20 septembre 2016. «Au Congo, nous avons eu des martyrs, pas des moindres. Aujourd'hui, sous prétexte d'une guerre de postes ministériels, nous voulons saboter le sang de ces pauvres innocents qui ont succombé en réclamant le respect strict de la Constitution», a-t-il renchéri.

Le modérateur du jour, Maître Michel, a souligné que l'Unana reste un parti politique nationaliste et qui ne peut, en aucun cas, cautionner la violation de la Constitution dans le but d'accorder moult mandat à qui que ce soit.

Maître Bahati Zirinane est revenu sur l'hypothèse qu'il prévale toujours : «Notre requête c'est pour que la cour constitutionnelle puisse nous départager. Le premier dialogue a été convoqué sur base de l'ordonnance présidentielle mais celui-ci ne l'est pas. Puisque nous avons démontré que le présent accord viole la constitution ; dès lors que la cour est saisie, la Cenco doit automatiquement sursoir les discussions... ».