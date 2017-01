Congo-Kinshasa: Promu Secrétaire Général - Me Nico Mayengele lance la campagne « je suis Franck Diongo, j'adhère au MLP !

Visiblement, le nouveau Secrétaire Général du Mouvement Lumumbiste Progressiste est déterminé à prendre rapidement possession de ses nouvelles fonctions. Me Nico Mayengele, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a été promu au poste de SG du MLP par Franck Diongo Shamba, Président National de ce parti politique de l'opposition radicale.

A la surprise de tout le monde, ce nouveau SG n'a pas attendu longtemps pour peaufiner des stratégies afin de maintenir haut l'étendard du parti. Quelques heures après la décision le nommant, il a lancé la campagne dénommée «je suis Franck Diongo, j'adhère au MLP aux fins de militer pour sa libération ». Licencié en droit, Nico Mayengele utilise même les réseaux sociaux pour faire passer le message du parti. Il faut donc dire que le Président du MLP, Franck Diongo, a donné la chance à la jeunesse.

Son séjour en prison ne l'empêche pas de s'occuper de son parti. Il, c'est Franck Diongo Shamba qui a restructuré et nommé des animateurs du parti. Le nouveau gouvernement du MLP, dit de combat, est donc opérationnel. Il sera chapeauté par Me Nico Mayengele comme Secrétaire Général. Le promu, un des fils de Diongo, formé pendant 10 ans, est bien conscient de la lourde charge qui pèse désormais sur ses épaules. Joint au téléphone par La Prospérité, le SG du MLP a eu des mots justes pour remercier celui qu'il considère comme son père, Franck Diongo Shamba, pour la marque de confiance en sa modeste personne. L'homme reste, par ailleurs, convaincu que cette nomination, loin d'être un moment de joie et de réjouissance, est une lourde responsabilité en ce moment où la République Démocratique du Congo traverse une période de crise. Nico Mayengele reste conscient que parmi les défis majeurs, il y a, entre autres, la libération de Franck Diongo, Président National du Mouvement Lumumbiste Progressiste qui, à en croire ses propos, est injustement incarcéré à la prison centrale de Makala. « Nul n'ignore que Franck Diongo n'a rien fait pour écoper de 5 ans de prison.

C'est un opposant radical et farouche au régime. D'où, il fallait le taire. Nous n'allons pas baisser les bras, nous nous battrons, par tous les moyens légaux et politiques pour faire libérer cet homme de valeur, ce grand combattant qui est Franck Diongo car, sa place n'est pas en prison», a-t-il dit à La Prospérité. Parmi les missions lui assignées, Me Nico Mayengele devra également se battre pour l'implantation et la représentation du parti dans toutes les provinces de la République Démocratique du Congo. Ensemble avec ses adjoints dont Me Mimi Angèle Konde Yuya, toutes les stratégies seront mises en application pour réussir cette grande mission.

Qui est Nico Mayengele ?

La vérité reste têtue. D'aucuns se poseront sans nul doute la question de savoir qui est le nouveau Secrétaire Général du Mouvement Lumumbiste Progressiste. La réponse est claire, Me Nico Mayengele est natif de la ville-province de Kinshasa. Après ses études humanitaires où il a décroché son diplôme d'Etat en pédagogie générale, le SG du MLP n'a pas tardé à rejoindre l'Université de Kinshasa où il a passé plus de 5 ans dans la faculté de droit. C'est au cours de l'année académique 2005-2006 qu'il décroche son diplôme de licence en Droit Economique et Sociale.

Déterminé à enrichir ses connaissances, l'homme ne s'est pas arrêté là, il a multiplié des formations notamment, en fiscalité et parafiscalité ; finances publiques provinciales et locales et en Gestion de la Trésorerie ; Passation des Marchés publics, etc. Par rapport à son expérience politique, il faut dire qu'il a été formé pendant 10 ans par Franck Diongo lui-même. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir aujourd'hui, Secrétaire Général, organe suprême après la présidence du parti.