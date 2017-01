Gambie: Qui est le président en Gambie?

Face à ces tractations politiques à l'issue incertaine, certains craignent le pire et ont choisi la fuite. La Gambie se vide de ses populations: 26 000 personnes ont quitté le pays ces dernières semaines, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies, et la tendance est à la hausse face à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO. Mamadou Alpha Diallo, notre correspondant à Ziguinchor, a rencontré quelques-uns de ces réfugiés gambiens dans l'un des endroits les plus proches à atteindre pour les Gambiens qui cherchent refuge, la Casamance, la région sud du Sénégal. Ecoutez-les en cliquant sur l'icône ci-contre.

Le président mauritanien a peut-être tenté encore d'éviter une possible intervention militaire: Mohamed Ould Abdel Aziz était à Banjul, hier mercredi pour trouver une solution pacifique à la crise, mais rien n'a filtré de la rencontre. Abdel Aziz a ensuite fait escale à Dakar, dans la nuit où il a rencontré le président sénégalais, Macky Sall et le président élu de Gambie, Adama Barrow.

C'est un saut dans l'inconnu, pour l'instant pour la Gambie: le mandat constitutionnel du président sortant, Yahya Jammeh est arrivé officiellement à son terme, à zéro heure ce matin. Mais il refuse toujours de remettre le pouvoir à son successeur, et a fait voter au parlement une résolution qui prolonge de trois mois, son séjour au pouvoir. Adama Barrow, président déclaré élu du pays, est depuis quelques jours à Dakar au Sénégal et maintient qu'il prêterait serment, ce jeudi 19 janvier dans l'après-midi, à l'ambassade gambienne.

