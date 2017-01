Cameroun: Jacob Kodji - Le bourreau de Boko Haram

Les dépouilles du commandant de la Région militaire interarmées N°4 et des autres soldats… Plus »

Le lauréat de la promotion « Rigueur et moralisation » de l'Ecole militaire interarmées (EMIA) de Yaoundé va donc s'investir corps et âme dans sa nouvelle mission. Avec les résultats que l'on connait.

Détermination face à un ennemi, qui lui avait été présenté par le haut commandement lorsqu'il est installé comme commandant par intérim de la Région militaire interarmées N°4 à Maroua en août 2014. Il reçoit des ordres clairs au sujet de Boko Haram : « Vous devez vous investir sans ménagement pour détruire et réduire cette secte à sa plus simple expression ».

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.