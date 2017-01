Cote d'Ivoire: La politique d'Alassane Ouattara en question

La grogne promet de dégénérer si rien n'est fait, et soulève aussi la question de la satisfaction ou non de certaines promesses électorales du président Alassane Ouattara. Écoutez la réponse d'Amadou Soumahoro, Secrétaire général du RDR, le parti du président Alassane Ouattara, en cliquant sur l'image.

En Côte d'Ivoire, le gouvernement continue aujourd'hui, vendredi 20 janvier les discussions avec les syndicats en grève, alors qu'une nouvelle semaine de troubles s'achève. Les gendarmes, les ex-forces de défense et de sécurité et les policiers exigent de recevoir les mêmes primes que celles reçues par les anciens combattants rebelles intégrés à l'armée, et des mouvements sont en cours dans plusieurs villes du pays. Pour certains, c'est l'ex-chef des Forces Nouvelles, Guillaume Soro, actuellement président de l'Assemblée nationale qui est à l'œuvre: il chercherait à signaler un mécontentement suite à la nomination d'un vice-président, ce qui le relègue loin dans l'ordre protocolaire.

