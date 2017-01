Ile Maurice: Bagatelle Dam - Une firme chinoise réclame Rs 28 M au CEB

Elle veut le remboursement du paiement en excès fait au Central Electricity Board (CEB) dans le sillage de la construction du Bagatelle Dam. La firme chinoise China International Water and Electric Corp (CIWEC) réclame ainsi Rs 28 millions à cette autorité. La compagnie a déposé une plainte en ce sens devant la cour commerciale par le biais de son avouée, Me Brinda Kaniah. Le procès sera pris sur le fond le 23 mai.

La somme réclamée représente, selon la CIWEC, un paiement en excès de Rs 23 millions, ainsi que Rs 5 millions de dommages moraux. La firme chinoise qui a obtenu le contrat pour le Bagatelle Dam estime que depuis la mise en chantier de ce projet, le CEB l'a facturée incorrectement, soit comme un consommateur d'électricité de la catégorie Commercial and Bulk Consumer sous le tarif 217, et au taux de Rs 6,14 par Kwh.

Cette imposition de tarif sur ses activités est, pour la CIWEC, illégale, arbitraire et injuste. La direction de la CIWEC avait, le 21 juillet 2014, adressé une lettre au CEB réclamant une révision de son tarif commercial, en vain. La firme chinoise dit avoir payé au CEB Rs 54 millions en factures d'électricité. Si le tarif 313 pour la catégorie Industrial Consumer avait été appliqué, elle aurait déboursé Rs 31 millions pour les mêmes factures, avance-t-elle.

Le CEB rejette, lui, les accusations. Dans sa défense, la direction dit avoir fourni de l'électricité à la firme chinoise pour les besoins de construction. Et que les activités de la CIWEC sont commerciales, d'où le tarif appliqué. Le CEB fait ressortir que la plaignante lui a payé Rs 52 millions pour les factures et non Rs 54 millions. Il demande que la réclamation de la CIWEC soit rejetée. Le CEB a retenu les services de Me Ravind Chetty, Senior Counsel, et de Me Sheffick Sookia, avoué.