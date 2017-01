Ile Maurice: Bagarre à St-Aubin - Quatre personnes reconduites en cellule

Pas de libération sous caution pour Satish Khedoun et son fils Akshaye et les deux frères Visham et Pravin

. Père et fils ont été arrêtés par le Criminal Investigation Department de Rivière-des-Anguilles sous une charge provisoire d'assaulting police et d'assault with premeditation respectivement et les deux autres pour bearing offensive weapon dans la soirée du dimanche 22 janvier.

Ils ont comparu en cour de Souillac, lundi 23 janvier, et ont été reconduits en cellule, la police ayant objecté à leur remise en liberté. Les suspects comparaîtront de nouveau en cour, lundi 30 janvier. Ils étaient impliqués dans une bagarre avec la famille Pedmookiah, de cité St-Aubin. La Special Support Unit a dû être appelée en renfort.

Lors de cet incident, Christina La Fleur, la concubine de Randhir Pedmookiah, et son cousin Jocelyn Rima ont été blessés à coups de sabre. Ils ont été transportés à l'hôpital Jawarharlal Nehru, Rose-Belle, pour y recevoir des soins. Christina La Fleur a été blessée à la main tandis que Jocelyn Rima à la nuque. Ce dernier a subi deux interventions chirurgicales à la tête et au bras gauche. Les deux blessés tentaient, semble-t-il, de se défendre contre Akshaye Khedoun, plus connu sous le nom de Picsix. Celui-ci s'en serait pris au jeune fils de Randhir et de Christina, âgé d'environ sept ans, et à la fille de celle-ci, âgée de 16 ans.

Randhir Pedmookiah, désemparé, nous reçoit pendant qu'il lave le sang qui a éclaboussé le mur de sa chambre. «L'incident s'est produit vers 18 heures, dimanche. Picsix a couru après mon fils pour lui faire peur et ma belle-fille lui en a demandé la raison. Pris de colère, Picsix lui a donné un coup de poing et l'a collée contre une voiture. Christina, Jocelyn et moi sommes allés lui parler près la boutique non loin de la maison, pour lui demander une explication. Il n'a pas hésité à mettre une gifle à mon épouse. J'ai tout de suite suggéré qu'on aille faire une déposition à la police», raconte notre interlocuteur.

«À peine notre dos tourné, Picsix est parti chercher un sabre et est rentré directement dans notre cuisine, en le brandissant. Ses deux cousins et son père sont venus en renfort pour se joindre à la bagarre.»

«Ils sont innocents»

Randhir Pedmookiah ajoute que cela fait 43 ans qu'il habite dans ce quartier et qu'il a toujours été en bons termes avec le voisinage. Par contre, dit-il, «Akshaye tou dimounn konn li dan kartié, li abitié rod problem. Linn vinn inpé enn nwizans pou nou. Dépi mo konn li, li fouter dézord».

Cependant du côté des Khedoun, on plaide l'innocence des suspects. Sundhun Khedoun, l'oncle d'Akshaye, soutient que les membres de sa famille ont été piégés. Il affirme que la fille de Christina La Fleur a proféré des injures contre son neveu et lui a donné des coups de pieds. Suivant cela, Jocelyn Rima aurait assommé Akshaye à coups de bouteille sur la tête.

«Après la discussion qui a eu lieu à la boutique, j'ai dit à Randhir de rentrer, car Jocelyn Rima et Christina La Fleur étaient sous l'influence de l'alcool. Mon neveu Akshaye a décidé de parler à Randhir et à sa femme. Jocelyn Rima et Randhir Pedmookiah ont sorti un sabre contre lui. Mais dans l'action, je ne saurais comment les membres de cette famille ont été blessés», déclare l'oncle.

Selon lui, ses autres neveux, Visham et Pravin, et son frère Satish étaient allés calmer les choses. «La police n'a pas hésité à embarquer les trois mêmes s'ils sont innocents.» Or, Satish Khedoun, s'en serait pris à un policier et lui aurait même déchiré l'uniforme.