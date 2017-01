Ile Maurice: Kailash Trilochun - «Je mets l'ICAC devant ses responsabilités... »

«Si l'Independent Commission Against Corruption ne prend pas d'actions dans les 30 jours, je vais aller de l'avant avec une Private Prosecution.»

Tels sont les propos de Kailash Trilochun, à son arrivée dans les locaux de l'Independent Commission Against Corruption, ce mardi 24 janvier. Cela, pour porter plainte contre sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth, après la passation des pouvoirs qui a eu lieu lundi 23 janvier.

Il a aussi ajouté que «le Directeur des poursuites publiques ava désidé si li pou join, si li pou discontinue ou si li pou take over proceedings».

Quant à la question sur ses motivations à déposer sa plainte, il affirme que c'est une décision qu'il a prise avec sa famille et qu'il est de son devoir en tant que Mauricien de dénoncer les coups bas àla démocratie. «C'est une décision que j'ai prise avec ma famille. Je ne veux pas qu'un jour, mes petits-enfants me disent que je n'ai rien fait lorsque la démocratie était bafouée. J'accomplis mon devoir en tant que citoyen. Let them do their worst, I will only try my best.»