Madagascar: Tourisme sportif - Va pour les parapentes et parachutes

Le rafting et le surf s'offrent dans les activités « eau ». Ce tourisme sportif conjugue ainsi la découverte des richesses de Madagascar avec du sport et du fun « Madagascar offre un terrain de jeu exceptionnel pour tous ceux qui souhaitent faire du tourisme autrement » a affirmé Cédric Thomsen, Marketing Manager de Boogie Events.

Il s'agit d'un salon qui vise à mettre en harmonie le sport et le tourisme. L'idée est de changer les habitudes du tourisme classique. Ce salon a donné une autre possibilité de découvrir notre Grande Ile. Savourer la beauté de Nosy-Be ou Sainte-Marie est plus grisant avec le tourisme « outdoor » ou activités en extérieur. Il s'agit d'un tourisme par des activités « air » à l'image des parapentes ou des parachutes. Ce serait un défi de découvrir le Tsingy de Bemaraha par les airs. Les activités « terrestres » sont aussi une autre possibilité avec le vtt ou les randonnées. µ

