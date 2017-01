Madagascar: FAO - Le système CountryStat en marche

Avoir des données fiables et de bonne qualité sur le secteur agricole permettrait de mettre en place des programmes pérennes pour lutter contre la famine à Madagascar.

Outre les aléas et phénomènes climatiques, le manque de données sur le secteur agricole contribuerait également à l'existence, voire la persistance, des situations de famines et de malnutritions dans la Grande Ile. Lesdites situations étant récurrentes et touchant plusieurs régions à Madagascar. Handicapant les populations aussi bien dans leur développement humain qu'économique, ces situations nécessitent des solutions appropriées et pérennes pour être éradiquées. Le lancement officiel du CountryStat Madagascar dans la journée d'hier arrive dans ce cas à point nommé.

Application. CountryStat est « un système d'information statistique en ligne sur l'alimentation et l'agriculture ». Qualifié « d'outil d'aide à la décision et à la prévention », ce système va « permettre aux décideurs malgaches de mettre en place des politiques adéquates et élargies grâce aux données de qualité collectées dans les domaines tels que l'agriculture » d'après Patrice Talla Takoukam, représentant résident de la FAO à Madagascar.

Des propos appuyés par le ministre auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage Rivo Rakotovao. « Étant donné que Madagascar ne dispose pas de statistique agricole jusqu'à maintenant, cet outil va nous permettre d'être en cohérence avec la situation présente afin d'anticiper les risques » a-t-il enchéri. Par ailleurs, le champ d'application du système ne se résume pas au secteur agricole.

En effet, cela touche également le commerce dans la mesure où il permet « d'être au courant des actualités internationales ». Notamment « des données commerciales dans les divers espaces d'échanges» qui aident également les acteurs, gouvernementaux ou non, de prendre les bonnes décisions. Tous les discours durant la cérémonie de lancement du CountryStat se sont portés sur le caractère utile de cet outil. Espérons qu'il sera utilisé à bon escient par les acteurs.