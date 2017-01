Madagascar: Homeopharma / CECAM - Mise en place d'un réseau intégré de production de plantes médicinales

Le développement agricole passe également par des partenariats entre des entreprises dont les activités sont complémentaires.

Homeopharma , leader dans l'industrie pharmaceutique et CECAM, une référence dans la microfinance ont décidé de s'associer pour monter le réseau de « Magasins H » qui ambitionne de proposer, à travers un maillage dense du territoire national, l'accès des produits Homeopharma à tous.

Concept agricole

Signé la semaine dernière par le PDG d'Homeopharma Jean Claude Ratsimivony et le DG de CECAM, Serge Rajaonarison, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'Hôtel Panorama, ce partenariat consiste, d'une part en la mise en place d'un réseau national de distribution des produits Homeopharma. Et d'autre part en l'installation d'un nouveau concept agricole permettant aux paysans de lancer ou d'étendre des activités de plantation de plantes aromatiques médicinales et nutritionnelles qu'Homeopharma utilise dans la fabrication de ses produits. Une filière intégrée, en somme et qui permettra aux deux partenaires de mettre leurs compétences au service du développement.

Durable et responsable

En effet, CECAM s'appuiera sur la densité de son réseau et son savoir-faire en matière de financement de l'économie rurale pour proposer aux futurs entrepreneurs sélectionnés par Homeopharma, le financement du renforcement de leurs activités. Pour sa part, Homeopharma s'appuiera sur sa propre expertise en matière de plantes médicinales et nutritionnelles ainsi que de produits naturels de santé et de bien-être, pour identifier, sélectionner, mais surtout former et accompagner les futurs entrepreneurs dans une démarche durable et responsable. Un partenariat entre deux leaders en somme. CECAM, une institution de microfinance qui détient 60% de part de marché en crédit rural implantée dans 20 régions de l'île. CECAM dispose actuellement de 233 points de vente et de 210 000 clients et contribue ainsi depuis une vingtaine d'années, à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté, en offrant des services financiers adaptés aux besoins de l'économie rurale. Quant à Homeopharma, c'est le premier laboratoire pharmaceutique malgache spécialiste des plantes médicinales et nutritionnelles. Elle fabrique à partir d'extraits de plantes de la pharmacopée traditionnelle de la biodiversité de Madagascar.