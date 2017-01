Madagascar: Fonds commun multi-bailleurs - Pas de place pour les associations politiques et religieuses !

Une fois de plus, la société civile malgache est appuyée financièrement. En effet, 4 partenaires techniques et financiers (PTF) de Madagascar - en l'occurrence l'Union Européenne, la France, l'Allemagne et la principauté de Monaco, ont décidé de mettre en place le Fonds Commun multi-bailleurs d'Appui à la société civile, lequel était lancé officiellement hier à l'Hôtel Ibis Ankorondrano.

Apolitiques et non-religieuses. A l'unanimité, tous ces bailleurs ont souligné l'importance de la société civile dans le pays et ont notamment mis l'accent sur l'obligation de la préserver, essence même de ce fonds commun : « renforcer les organisations de la société civile dans son rôle d'acteur de gouvernance ». Néanmoins, ce ne sont pas toutes les associations qui peuvent en bénéficier. « Toutes les portes sont ouvertes à toutes les organisations de la société civile. Il n'y a que 2 aspects qui sont exclus pour obtenir le financement : c'est le domaine politique et le domaine religieux », a informé Antonio Benedito Sanchez, l'Ambassadeur de l'Union Européenne à Madagascar. Par ailleurs, les activités des associations doivent être en symbiose avec les objectifs du Plan National de Développement (PND), entre autres la bonne gouvernance, le suivi participatif du budget de l'Etat, l'amélioration de l'éducation primaire ou encore la préservation de l'environnement urbain et rural.

2 milliards d'Ariary. Faut-il préciser que ce fonds commun demeure un projet pilote. Justement, à ce stade, 2 milliards d'Ariary ont été réunis par les 4 bailleurs pour financer les projets validés lesquels s'étendent sur une durée de 6 mois. En passant, ils appellent les autres bailleurs publics comme privés à y intégrer afin d'arriver à l'objectif suscité. Hier, 13 projets ont d'ores et déjà reçu leur part de financement respectif découlant de ce fonds commun.

Pour la société civile, cette initiative s'annonce comme une aubaine dans la mesure où, non seulement la facilité d'octroi des financements est garantie mais, surtout que, c'est une occasion pour elle de démontrer sa participation au développement de Madagascar. Notons que, pour l'Union Européenne, le fonds utilisé rentre toujours dans le 10e Fed.