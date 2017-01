Madagascar: Red Island Riders - Une première année prometteuse

Pour le club de moto Red Island Riders, cette belle légende est concrète, car il réunit les passionnés de moto, notamment cette marque mythique américaine. Ils sont une bonne trentaine de membres à s'échanger et se rencontrer périodiquement, et c'est au restaurant Le Carré à Antsahavola qu'ils se sont donnés rendez-vous le mercredi 18 janvier dernier pour une séance de dédicace lors d'un After Work en mode rock, où ils ont interprété les meilleurs morceaux des années 80 et 90. Une occasion d'exposer les plus grosses cylindrées sur l'allée du restaurant.

