Guinée Equatoriale: Pétrole - La Guinée équatoriale demande à rejoindre l'OPEP et accepte de diminuer sa production

Le ministère des Mines et hydrocarbures de Guinée équatoriale annonce avoir fait part de son intérêt pour rejoindre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 2017. Gabriel Mbaga Obiang, ministre des Mines et hydrocarbures, s'est rendu à Vienne le 20 janvier pour rencontrer des responsable de l'OPEP et présenter la demande du gouvernement de Guinée équatoriale de devenir le 14e membre de l'organisation.

Avec des prévisions de rendement de 32,5 millions de barils par jour pour cette année, l'OPEP est la plus grande organisation mondiale de producteurs de pétrole. Le déplacement du ministre à Vienne fait suite au quatrième sommet afro-arabe, qui a accueilli en novembre dernier plusieurs membres de l'OPEP à Malabo, sous l'égide du Président Obiang Nguema Mbasogo.

De même, le 10 décembre 2016, la Guinée équatoriale a accepté de rejoindre 10 autres pays non membres de l'OPEP pour réduire la production totale de pétrole de 558 000 barils par jour en 2017. La Guinée équatoriale participe à ce chiffre à hauteur de 12 000 barils par jour. Malgré l'effondrement constant des prix du pétrole sur deux ans, la Guinée équatoriale a maintenu des niveaux de production compétitifs.

La Guinée équatoriale est le troisième plus grand producteur de pétrole et de gaz en Afrique subsaharienne. Ses 10,6 millions de dollars d'exportations annuelles de pétrole et de gaz constituent 95 % des exportations totales du pays, avec des expéditions quotidiennes vers la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée et de nombreux autres pays.