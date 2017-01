Afrique: Claude Le Roy - «La seule façon de nous qualifier, c'est de gagner contre la RDC»

Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, annonce que trois médias d'opposition… Plus »

Claude Le Roy mise donc sur une victoire avec deux buts d'écart contre la RDC pour passer en quarts de finale de la CAN 2017. Un objectif qu'il reconnaît difficile à atteindre « au vu de la qualité de l'équipe de la RDC et sa puissance athlétique ».

« Un match nul entre la Côte d'Ivoire et le Maroc éliminerait la Côte d'ivoire et mettrait le Maroc à 4 points. En cas de victoire, on aurait 4 points, la RDC aura 4 points. Ça serait 3 équipes à 4 points. En ce moment-là, le goal average ne nous sera pas favorable si nous gagnons le match par un seul but d'écart », a expliqué le sélecteur du Togo.

Dernier du groupe C avec seulement 1 point dans son compteur en deux sorties, l'équipe nationale du Togo a impérativement besoin d'une victoire pour espérer une qualification en quarts de finale de la CAN Gabon 2017.

