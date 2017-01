Congo-Kinshasa: Prisonniers politiques - 82 dossiers judiciaires traités

Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, annonce que trois médias d'opposition… Plus »

Georges Kapiamba a, par ailleurs, évoqué des cas nouveaux dont la commission n'avait pas encore été saisie par le ministre de la Justice. Il s'agit notamment de dossiers de Kyungu wa Kumwanza, poursuivi à Lubumbashi pour outrage au chef de l'Etat, et Huit Mulongo, condamné pour «détention illégale d'armes à feu et de minutions»; alors que ses proches continuent de dénoncer une «justice instrumentalisée».

Selon le président de l'Action congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ), le cas de Moïse Moni Della, par exemple, a été analysé et ses avocats ont été appelés à introduire une requête au parquet pour sa libération. M. Moni Della, président du parti des conservateurs de la nature et démocrates (CONADE), fait partie de quatre prisonniers dits «politiques», parmi les sept cas emblématiques soumis à la commission, qui ne devraient plus être poursuivis par la justice congolaise, conformément à l'accord politique du 31 décembre.

Cette commission de hauts magistrats siège déjà depuis plus d'une semaine au Parquet général de la République sous la présidence du parquet, a indiqué lundi 22 janvier à Radio Okapi, un des délégués au dialogue désigné pour en faire partie, Me Georges Kapiamba.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.