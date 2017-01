Au chapitre de l'état des lieux, elle dira: «à l'heure actuelle, rien ne peut être avancé. Certes, nous avons pris les affaires, mais nous n'avions pas encore commencé à travailler. Il faut attendre d'avoir fait l'état des lieux pour apporter toute la lumière sur la gestion de YahyaJammeh. Parce que la dignité et l'intégrité de nôtre gouvernement nous oblige à être crédibles. C'est seulement à la suite de l'inventaire que nous donneront toute l'information au peuple gambien, qui en est le dépositaire. Après cet inventaire, nous allons dérouler nôtre stratégie pour développer ce pays qui nous est cher. Pour ce faire, nous allons coopérer avec tout le monde. Car, aucun pays, pris isolément, ne peut se développer. Une option qui pourra redynamiser la sous-région en termes de sécurité et d'intégration économique. Notre responsabilité, c'est de donner la voix au peuple. Et nous allons nous y atteler. Nous espérons qu'il y aura la paix et la stabilité dans la sous région», conclut-elle.

A travers les ondes de Sud Fm Sen Radio, à qui elle a accordé sa première sortie médiatique en tant que numéro 2 du nouveau régime qui commence à prendre ses marques en Gambie, Mme FatoumattaJallow décline ses priorités. «Mon premier défi, c'est de voir les stratégies qui sont en place de façon à engager des réformes, si nécessaires, pour bâtir de bonnes politiques sur la gouvernance. Mais aussi promouvoir les droits de l'homme en synergie avec la communauté (la jeunesse). En ce sens que les jeunes, ils sont les leaders du futur. Bref, il faut impliquer tout le monde pour un développement participatif, inclusif et harmonieux. Et cela nécessite des moyens conséquents pour leur permettre de prendre leur destin en mains».

