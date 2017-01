Afrique: CAN 2017 - Des «coiffeurs» renvoient les «fennecs» à la maison

Une sélection sénégalaise composée de «Coiffeurs» a tenu tête à la sélection algérienne (2-2) lors de la 3ème et dernière journée des phases de poules de la coupe d'Afrique des nations qui se déroule présentement au Gabon (14 janvier au 5 février). Menés à deux reprises par Islam Slimani (10ème, 52ème min), élu homme du match, les «Lions» vont réussir à égaliser grâce à Papa KoulyDiop (44ème min) et Moussa Sow (53ème min).

Le Sénégal termine ainsi à la tête de la poule B avec sept points devant la Tunisie (6 points) qui n'a fait qu'une bouchée du Zimbabwe (2-4) au même moment au stade de l'Amitié de Libreville.

(Franceville, GABON) - Le miracle ne s'est pas produit pour les «Fennecs». Ils ont été contraints de rentrer au bercail par une sélection sénégalaise composée de «Coiffeurs» hier, lundi 23 janvier, au stade de Franceville, lors de la 3ème et dernière journée des phases de poules après un match nul (2-2).

Au bord du précipice, après un match nul d'entrée face aux étonnants «Warriors» du Zimbabwe (2-2), les Algériens ont ensuite perdu le derby maghrébin face à la Tunisie (2-1).

Face aux Lions du Sénégal, les coéquipiers de Riyad Mahrez, Ballon d'or africain 2016, se devaient donc de s'imposer tout en espérant que le Zimbabwe fasse de même contre les Aigles du Carthage. Hélas, ce scénario ne s'est pas produit.

Les «Fennecs» ont été non seulement tenus en échec par des teigneux remplaçants sénégalais qui tenaient à tirer leur épingle du jeu, mais aussi et surtout, les Tunisiens n'ont fait qu'une bouchée des Zimbabwéens qu'ils ont écrasé (4-2).

Pourtant, l'espoir était permis quand les «Fennecs» avaient trouvé le chemin de filet dès la 10ème minute par l'entremise de Islam Slimani (10ème min).

Seulement, la Tunisie choisira le même temps de jeu (10ème min) pour ouvrir le score par l'entremise de Sliti au stade de l'Amitié de Libreville.

Pis, Msakni (22ème min) puis Khenissi (36ème min) vont corser l'addition. Le but de Ndoro intervenu à la 58ème min ne pouvait être qu'anecdotique.

En ce moment le résultat du match face au Sénégal n'avait plus aucune importance. Sinon que les Algériens gagneraient à sauver leur honneur en quittant le Gabon avec une victoire. Que nenni ! Puisque avant de rejoindre les vestiaires, Papa KoulyDiop (44ème min) va remettre les pendules à l'heure.

Au même moment, à Libreville, Khazri (45ème min sur penalty) enfonce les «Warriors» qui prennent l'eau de toute part. les carottes étaient dès lors cuites pour les hommes de Georges Leekens (sélectionneur de l'Algérie). Pour autant, ils n'abdiquent pas.

Au retour des vestiaires, ils mettent les pieds sur l'accélérateur. A la 52ème minute, Islam Slimani viole à nouveau les cages de KhadimNdiaye. Le banc de l'Algérie jubile. Joie de courte durée. Puisque dans la minute qui suit, Moussa Sow d'une frappe à ras de terre, égalise à nouveau pour les «Lions» (53ème min).

Plus rien ne se produira par la suite dans ce match. AliouCissé réalise ainsi un parcours parfait dans cette phase de poules en remportant deux victoires et un match nul. Comme Bruno Metsu en 2002, il aura fait jouer 22 joueurs, excepté un seul ( le gardien de but Pape Seydou Ndiaye). Il y a de cela 15 ans, seul KalidouCissokho n'avait pas eu cette chance. L'histoire va-t-elle se reproduire ? Rendez-vous le 28 janvier pour une affiche explosive face aux «Lions» indomptables.

FICHE TECHNIQUE

BUTS : Islam Slimani (10ème, 52ème min), pour l'Algérie ; Papa KoulyDiop (44èmemin), Moussa Sow (53ème min)

AVERTISSEMENTS : Faouzi Ghoulam (37ème min) ; Nabil Bentaleb (39ème min), LassineCadamuro (58ème min) pour l'Algérie ; FaramaDiédhiou (74ème min) pour le Sénégal

COMPOSITION DES EQUIPES

SENEGAL : Khadim Ndiaye ; Saliou Ciss, Kara Mbodji (puis, Farama Diédhiou 70ème min), Cheikh Ndoye, Zargo Touré ; Papa Kouly Diop, Mohamed Diamé, Papa Alassane Ndiaye (puis, Idrissa Gana Guèye 78ème min), Moussa Konaté (puis, Diao Baldé Keïta, 90ème min+2), Ismaïla Sarr, Moussa Sow

SELECTIONNEUR : Aliou Cissé (Sénégal)

ALGERIE : Malek Asselah ; AissaMandi (Cap), Faouzi Ghoulam, Lassine Cadamuro, Mohamed Meftah ; Nabil Bentaleb, Yacine Nasr Eddine Brahimi, Adlane Guedoura ; Islam Slimani, Sofiane Hanni, Riyad Karim Mahrez

COACH : Georges Leekens (Belgique)

ARBITRES : Joshua Bondo (Botswana) assisté par Jerson Emiliano Dos Santos (Angola) et ArsenioChadrequeMarengula (Mozambique)

REACTIONS... REACTIONS... REACTIONS...

GEORGE LEEKENS, COACH DE L'ALGERIE : «La déception doit être acceptée en tant que sportif»

«C'est normal que tout le monde soit déçu. La déception doit être acceptée en tant que sportif.. Le plus important était de faire un bon match aujourd'hui. «Quand j'ai pris l'équipe, je savais que la tâche n'était pas être facile. D'ailleurs, je n'ai jamais accepté de tâches faciles dans ma vie. Je sais bien quelles sont les qualités et je sais comment, on va travailler la dessus. Dans une Can, ce n'est pas toujours évident. D'un autre côté, on a aussi montré certaines qualités qu'on devrait mettre plus en vue et moins en vue les petites erreurs qu'on paye cher dans le niveau international.

La manière dont on a joué n'était pas mal. Ce sont de petits détails qui manquent. On a bien travaillé, mais la réussite et l'efficacité n'étaient pas là non plus. C'est ce qui a amené certains changements, en plus des blessures. C'est aussi une bonne chose pour certains jeunes pour se montrer. De jeunes joueurs qui étaient à leur première Can et qui ont manqué d'expérience contre le Sénégal». «Ce qui m'a plu, malgré la déception de ne pas s'être qualifié, c'est que les joueurs sont sortis la tête haute. Quand tu sais que tu es éliminé, car ils savaient le résultat de l'autre match, que tu dois sortir de la compétition, il faut en sortir la tête haute comme ils l'ont fait (en faisant match nul avec le Sénégal)».

Pas de démission

«Y a de petites choses qu'on doit faire pour arriver au niveau international, Moi, j'ai un objectif à moi, c'est de faire le maximum. Il n'y pas de miracle, il n'y a de magicien, il y a que le fruit du travail qui paye et à long terme».

CHEIKH MBENGUE, DÉFENSEUR LATERAL DES LIONS : «Le Cameroun, je me rappelle»

«Un bon match nul. Le coach a voulu donner du temps de jeu à tout un chacun. On a répondu présent. C'est une très bonne chose d'être invincible en phase de poules. On veut aller loin. Il va falloir être présent lors des matchs à éliminations directes. Le Cameroun est une grande nation d'Afrique de football. Ils ont de bons joueurs différents de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et je pense que ce sera un gros match. On aura à cœur de bien le préparer afin de faire un résultat pour faire bonne figure et passer en demi-finale. Ma première sélection avec le Sénégal c'était contre le Cameroun, je me rappelle très bien. C'était, il y a six ans. Un match de Can, on sera présent. Le favori, c'est le Cameroun. Rien qu'a regarder leur palmarès, on sait qu'ils le sont».

PAPE ALIOUNE NDIAYE, MILIEU DE LIONS : «On n'a pas été ridicule»

«L'Algérie est une grosse pointure en Afrique et on savait que le match ne serait pas facile. Mais aujourd'hui, on n'a pas été ridicule. Nous avons livré un bon match. On aurait gagné, mais on ne crache pas sur ce match nul. Un résultat qui nous permet de bien appréhender la prochaine rencontre contre le Cameroun. Une grande équipe tout comme le Sénégal. On a quatre à cinq jours pour bien nous préparer. On va répondre présent le jour. Préparer cette rencontre de manière très sereine, parce que c'est un match à élimination directe. Il va falloir rehausser notre niveau de jeu. Le favori, on verra. Nous sommes un groupe de 23 joueurs. Il y a de la qualité. Nous avons réalisé un bon match. Je me sens bien. Il n'y a eu aucun souci maintenant. Nous avons réalisé un bilan positif avec 7 points. Donc, ça va».

MOUSSA SOW, ATTAQUANT DES LIONS : «J'ai toujours envie de marquer des buts»

«J'ai toujours envie de marquer des buts, c'est une bonne chose d'avoir inscrit ce but. Mais, le plus important, c'est qu'on a perdu. On n'était pas attendu au début, maintenant on l'est. On a un quart de finale à livrer contre le Cameroun. Il va falloir tout faire pour gagner ce match. Personnellement, j'aime bien cette équipe algérienne. Brahimi est un ami. Ils ont mal débuté la compétition, mais ils ont de très bons joueurs.

Maintenant, place au Cameroun, on les connaît bien. Une équipe très costaude, mais on fera tout pour gagner le match. La clé, il faut bien entamer la rencontre pour la gagner. Il n'y a pas de différence. Lors des précédentes Can, on a été éliminés, mais aujourd'hui, on est là. Ça va. Sois, tu gagnes, tu continues ou perd tu rentres chez toi. Je me prépare à marquer des buts. Il y a des statistiques qui sont là (il a marqué durant trois Can qu'il a jouées), mais cela m'importe peu. Je ne me prends pas la tête. Je ne pense qu'au Sénégal, les quarts, après on verra».

AUGUSTIN SENGHOR, PRESIDENT DE LA FSF : «Tout donner pour ne pas avoir de regret»

«C'est important que cette équipe soit capable de relever son niveau au fur et à mesure de l'évolution du tournoi. Je pense que ce sera la clé de réussite face au Cameroun et en demi-finale au cas, on va passer les quarts de finale. On a réussi une phase de groupe idéal avec deux victoires en deux matchs. Le coach a pu tourner sans perdre avec deux buts à la clé comme d'habitude. Même si on en a pris deux aussi. Mission accomplie pour cette phase de poule. Il faudra après se projeter rapidement pour le quart de finale. Aujourd'hui, on a le droit de se dire, si on remporte les trois matchs, on peut gagner ce trophée. Il ne faut plus se cacher. Il faut jouer à fond la gagne. Une équipe est aujourd'hui sur ses certitudes. Au delà de la qualité, il y a un bon groupe.

Avec tout le respect qu'on doit à nos adversaires, on jouera à fond cette rencontre de quart de finale et aussi gagner les autres matchs. L'objectif c'est d'aller en finale et pourquoi pas remporter le trophée. Quand on a la prétention de remporter cette Coupe d'Afrique, il faut être prêt à affronter tout le monde dans le dernier huit. Aujourd'hui, c'est le Cameroun, classé deuxième de sa poule. Cela veut dire que nous n'aurions pas gagné au chance si on n'était tombé sur le premier du groupe A. On prend match par match, il faut y ajouter qu'on va prendre adversaire par adversaire pour remporter cette coupe. L'objectif c'est de maintenir cette dynamique de victoire. Une dynamique positive, mais aussi d'aller au bout de ce défi national qui est à notre portée. Il faudra tout donner pour ne pas avoir de regret».