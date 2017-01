Congo-Kinshasa: CAN 2017/Florent Ibenge - «On a envie d'aller au deuxième tour »

Rien n'est encore joué dans cette poule C de la CAN 2017 à l'aube de la troisième et dernière journée. La RD Congo doit conclure ! Après sa victoire contre le Maroc et son bon nul contre la Côte d'Ivoire, la RDC n'a plus besoin que d'un nul face au Togo pour se qualifier en quarts de finale de cette CAN 2017, et d'une victoire s'il veut être certain de terminer leader et d'affronter un équipe plus abordable.

Florent Ibenge, sélectionneur de la RDC, assure que son équipe ira sur terrain pour gagner le match, ou à la limite, faire un match nul.

«On a envie d'aller au deuxième tour. Dans un match de football, il y a trois résultats : la défaite, le nul et la victoire. On a envie d'avoir le nul ou la victoire, mais surtout la victoire. Mais dans l'état d'esprit, on veut rentrer sur terrain avec l'envie de gagner. Nous, on entre toujours sur le terrain pour gagner. Mais quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre », a déclaré Florent Ibenge.

Face au Togo, le sélectionneur de la RDC sera privé de Maghoma, Zakuani et Ikoko : «A propos des blessés, Nsakala a repris avec le groupe. Il est en phase de se rétablir. Zakuani n'est pas tout à fait rétabli. Ikoko est encore à l'infirmerie et il ne s'est même pas entrainé aujourd'hui [lundi]. Il a eu un problème au genou. Maghoma était sur le terrain aujourd'hui [lundi], mais sur les bords du terrain. Il y a au moins trois joueurs que je ne vais pas utiliser : Maghoma, Ikoko et Zakuani ».

Pas forcément dans l'obligation de l'emporter pour se qualifier pour le second tour de la CAN 2017, les Congolais auront l'avantage d'adapter leur tactique selon l'évolution du score dans la rencontre.