Tunisie: CAN 2017 - Wahbi Khazri « On s'est facilité les choses »

interview

La Tunisie s'est qualifiée hier lundi 23 janvier pour les quarts de final de la CAN 2017 qui se déroule au Gabon. A la fin du face à face contre le Zimbabwe, remporté par 4-2, l'attaquant tunisien wahbi khazri s'est exprimé au micro de Steven Lavon, notre envoyé spécial à Libreville.

Un match somme toute assez facile pour la Tunisie

Aucun match n'est facile, on s'est facilité les choses en étant sérieux. Après, le Zimbabwe c'est une belle équipe, elle a pu le démontrer contre l'Algérie et le Sénégal. Nous on est content ce soir de cette qualification pour les quarts de final.

Les quarts de final contre le Burkina- Faso, comment envisagez-vous cette rencontre ?

Ca va être difficile comme tous les autres matches mais nous avons notre mot à dire. Et si on joue le même type de match que celui contre l'Algérie et le Zimbabwe, on peut aller très loin. On va se reposer et bien travailler et être sérieux samedi contre le Burkina-Faso.

Au début de la compétition vous avez eu une blessure. Comment vous sentez-vous actuellement ?

C'est ma cheville qui m'embête souvent, je n'arrive pas à être à deux cent pour cent. Mais ça ne m'empêche pas de jouer.