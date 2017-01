Tunisie: CAN 2017 - Syam Ben Youssef « On a cherché la victoire »

La Tunisie s'est qualifiée hier lundi 23 janvier pour les quarts de final de la CAN 2017 qui se déroule au… Plus »

On a vu le Burkina -Faso joué. Ils sont premier de leur groupe, ils ont beaucoup de qualité, après il ne faut pas trop rester sur l'adversaire, il faut se concentrer sur notre jeu et essayer d'aller le plus loin possible.

Il fallait chercher la qualification dans cette dernière journée. Un nul nous aurait suffit mais on a cherché la victoire. On a bien commencé ce match en mettant 3 buts.

Après la qualification de la Tunisie pour les quarts de finale de la CAN 2017, le milieu de terrain des Aigles de Carthage, Ben Youssef, s'est exprimé sur la rencontre gagnée (4-2) face au Zimbabwe et sur le quart de final de samedi prochain.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.