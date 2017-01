Togo: CAN 2017 / Adebayor - « Notre destin est entre nos mains »

Pour rejoindre les quarts de finale de la CAN 2017, le Togo n'a pas d'autres choix que de gagner ce mardi face à la RDC. Rien n'est encore joué dans cette poule C à l'aube de la troisième et dernière journée ! Même le Togo et son petit point peuvent, en cas de victoire, espérer une qualification au second tour de la CAN 2017.

La pression est clairement sur les « Éperviers » du Togo. Après la défaite 3-1 contre le Maroc, des supporters togolais s'en sont pris au gardien Kossi Agassa vandalisant son domicile à Lomé, selon des médias locaux. Surclassés par le Maroc malgré une ouverture du score, les Togolais tenteront probablement le tout pour le tout face à une République Démocratique du Congo qui aborde cette rencontre dans la position de leader.

Pour sa part, le capitaine des Eperviers du Togo, Emmanuel Adebayor, affirme que rien n'est encore perdu pour lui et ses coéquipiers. Il espère qu'ils vont s'imposer avec deux buts d'écart et passer au tour suivant de la CAN 2017.

«Nous avons envie de continuer l'aventure pour notre pays. Si moi je me décourage en disant qu'on est déjà éliminé, ça ne sert à rien. On a un match très important, très capital. Notre destin est entre nos mains. Si on a envie de continuer l'aventure, On doit gagner avec deux buts d'écart », indique Emmanuel Adebayor.

Il reconnait au moins qu'en face d'eux, les Congolais sont habitués par la même envie.

« Mais comme vous le savez, je pense que les Congolais aussi sont là pour continuer l'aventure. Voilà pourquoi ça va être une très belle rencontre entre le Togo et la RDC», a conclu le capitaine des Eperviers du Togo.

Mathématiquement, le Togo a encore une chance de qualification pour les quarts de finale de la CAN 2017 et jouera sa chance à fond, le départage se faisant en fonction des confrontations directes.