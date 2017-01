Togo: UMAPP - Une application novatrice à la disposition du continent

Umapp est le fruit d'un travail de qualité après plusieurs années de recherche des experts de UMALIS. Plus de 20 docteurs, en management, en informatique, en sciences de gestion, et trois laboratoires publics, ESCP EUROPE, POLYTECHNIQUE, SUP TELECOMM ont été mobilisés pour mettre en place la plate-forme dans le but de résoudre les problèmes de l'emploi, du chômage et de l'inclusion sociale en dégageant la force de entrepreneuriat comme levier de réussite.

C'est quoi UMAPP ?

Le U de UMAPP est traduit par « Universel » et le U de Unique, chaque personne est unique et recherche à participer à la vie d'un groupe, d'un CLUB de foot ou d'une nation, à rester unique tout en faisant « un » avec d'autres, réunis par une passion commune ! C'est une application mobile nouvelle qui permet à chacun de géolocaliser d'autre membres de son CLUB, de Tchatter avec eux, de se rencontrer, et de se vendre des services, comme un covoiturage pour se rendre à un match de foot ! Dans cette application, chacun crée son espace et joue le rôle d'animateur ou de participant à la vie d'un CLUB ou de vendeur selon son envie . Tout Umapper, crée sa fiche, la renseigne et ouvre une boutique avec son téléphone . Et c'est gratuit, c'est en quelques clics après avoir rempli les champs.

Un client choisit la prestation dont il a besoin. Il entre en contact avec le prestataire pour une mission bien déterminée, et à la fin de cette prestation, le paiement sera effectué d'une manière sécurisée par prélèvement sur carte bancaire. L'Umapper peut aussi bénéficier du service "Umapp Taxi" pour réserver, en temps réel, le taxi le plus proche de sa localisation à bas prix.

Un espace d'échange facile

Umapp permet la mise en contact facile entre un client et un prestataire, dans les frontières d'un CLUB. U CLUB aide les prestataires à bien choisir ses clients en invitant chaque client de donner sa notation après toute prestation.

L'Umapper peut géolocaliser tous les CLUBS qui le passionnent dans le monde, et demander à y adhérer. Il peut aussi décider de lancer son propre CLUB et y inviter tous les fans de sa page FACEBOOK ! La différence c'est que l'animateur du CLUB peut gagner de l'argent, car UCLUB comportera dans quelques semaines, un module de paiement et 10% de tous les services que se vendront les participants au CLUB seront pour son animateur !

Des mises à jour chaque semaine, une application vivante

Une équipe de 10 ingénieurs, en France, en Tunisie et en Roumanie, à l'Ecole Polytechnique de Bucarest, travaille d'arrache-pieds à faire évoluer et grandir cette application. Ainsi des mises à jour ont été faites avec des innovations : le covoiturage, la géolocalisation etc...

Dans quelques jours, la diaspora togolaise disposera d'un club pour elle seule. Des Togolais résidant en France pourront localiser un compatriote qui se prépare à rentrer au pays et lui confier jusqu'à 500 € ou un colis, pour un prix beaucoup plus bas que ce qui se pratique à ce jour chez WESTERN UNION ou DHL ! U CLUB c'est un projet de solidarité et d'entraide créée avant tout pour les Africains et développée en Tunisie, en France, et même en Roumanie.