Congo-Brazzaville: Fespam - Leonidas Carel Mottom Mamoni visite les sites susceptibles d'abriter l'événement

« Il fallait donc visiter un certain nombre de sites avec l'équipe technique et après, nous ferons le choix des sites qui seront retenus. L'objectif principal, c'est de faire de sorte que la ville dans son ensemble, du nord au sud bénéficie de la fête, de l'activité culturelle. Il s'agira aussi de tenir compte de ce qui a été bien fait par les prédécesseurs », a-t-il dit.

Le ministre s'est ensuite rendu au stade Félix Eboué, au stade Nicole Oba de Talangaï et au centre international de conférence de Kintélé qui abritera la cérémonie de lancement du Fespam en présence du chef de l'Etat, avant de terminer sa ronde à l'esplanade du Centre national de radio et de télévision (Cnrtv).

« C'est ici où seront déployés les tentes professionnelles de la musique couplée à l'exposition du Musaf. Vous savez que le Fespam à un fonds de près de deux cent cinquante instruments des aires géographiques de notre continent et donc cette exposition se fera au Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza et le Musaf pourrait ouvrir ses portes bien avant », a déclaré Hugues Ondaye, le commissaire général du Fespam.

