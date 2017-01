Afrique: Crash du vol Air Algérie - Les experts pointent le manque de formation des pilotes

Et là encore, les pilotes n'ont pas été en mesure de rétablir la stabilité de l'avion qui a fini par s'écraser. Avec à son bord : 54 Français, 23 Burkinabè, 8 Algériens, 6 Libanais et les membres d'équipage, tous Espagnols.

Le pilote et le copilote du vol AH5017 étaient en réalité des saisonniers. Ils n'avaient pas effectué une seule heure de vol pendant les huit mois précédant l'accident. Or, normalement, après une telle période d'inactivité, les compagnies ont l'obligation de dispenser une formation à ses pilotes.

Retour sur la catastrophe aérienne survenue le 24 juillet 2014 au Mali : au total, 116 personnes avaient perdu la vie dans le crash du vol AH5017 d'Air Algérie affrété par Swiftair et qui devait relier Ouagadougou à Alger. On en sait désormais un peu plus sur les causes de l'accident ; les experts pointent le manque de formation des pilotes.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.